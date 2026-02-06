Primeras palabras de Olivia de Borbón tras la detención de su hermano: "No doy crédito"

Francisco de Borbón se encuentra en libertad bajo fianza tras ser detenido por su supuesta implicación en una trama de narcotráfico y blanqueo de capitales. Por ahora, el hijo menor del duque de Sevilla no se ha pronunciado públicamente al respecto, así como tampoco lo ha hecho su equipo legal. No obstante, en medio del revuelo mediático que ha generado esta inesperada noticia, su hermana, Olivia de Borbón, ha roto su silencio. Lo ha hecho durante su presencia en la inauguración de una tienda de Cassio G-Shock en Madrid, donde, acompañada por su marido, Julián Porras, no ha dudado en atender a la prensa y en hablar sobre la actual situación judicial de su hermano.

«Estoy que no doy crédito, básicamente», comenzaba a decir. «He decidido venir porque yo no me voy a esconder. No tengo nada que ver. No sé absolutamente nada. Y es que ya he pasado muchos meses en casa, recuperándome del fallecimiento de mi padre, y ahora que he empezado otra vez un poco con mi vida, pues no quiero que vuelva a suceder. Pero de verdad que no tengo palabras para ello y me cuesta mucho», continuaba.

Aseguraba que era una noticia que le había dejado sorprendida porque «era muy fuerte», confesando que se enteró de todo a través de la prensa. «Quiero dejar bien claro que no tengo nada que ver y que voy a continuar con mi vida. No voy a hablar del tema, y estoy segura de que mi hermano, su mujer, sus abogados o algún portavoz, si tienen algo que decir o aclarar, lo harán ellos en persona», sentenciaba.

Sobre la relación que mantenía con Francisco, Olivia señalaba que entre hermanos «siempre hay sus más y sus menos» y que, en su caso, en estos momentos, ellos se encontraban en un punto bajo. Aun así, destacaba que eso no significaba que «le quisiera menos o que no se preocupara por él». «Es mi hermano pequeño. He venido hoy aquí de invitada, pero esto no es ningún contrato ni trabajo. No tenía necesidad. Pero sí que quiero demostrar que yo no tengo nada que ocultar y que no me voy a quedar en casa», explicaba.

Antes de terminar, revelaba que «le había costado mucho salir del bache de la pérdida de su padre» y que ahora no estaba dispuesta a «desandar todo lo andado». «Tengo que seguir con mi vida […] aunque obviamente estoy temblando por dentro, para qué negarlo», concluía.

En medio del revuelo que ha ocasionado la detención de su hermano, Olivia de Borbón ha utilizado su perfil oficial de Instagram para deshacerse en halagos hacia su marido y sus hijos, a los cuales les considera los pilares fundamentales de su vida. Un mensaje que deja más que claro que su familia está por encima de la detención de su hermano y de la polémica que se ha generado.