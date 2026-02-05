La detención de Francisco de Borbón ha puesto en primera línea de la actualidad -inevitablemente- a su hermana Olivia. El hijo de Francisco de Paula de Borbón y Escasany apareció -visiblemente serio, con un traje azul marino y gafas de sol- el pasado 4 de febrero a las puertas de la Audiencia Nacional de Madrid, donde compareció por su presunta implicación en una trama de blanqueo de capitales vinculada al narcotráfico. Más allá de los titulares que ha copado en los últimos días, lo cierto es que su nombre ha resonado con fuerza tras la muerte de su padre el pasado 20 de mayo de 2025. ¿El motivo? Su claro distanciamiento con su hermana Olivia por la lucha por el ducado de Sevilla, con Grandeza de España.

La postura actual de Olivia de Borbón

Un mes después del fallecimiento de Francisco de Paula de Borbón y Escasany se destapó que Olivia de Borbón Von Hardenberg, su primogénita, había solicitado la sucesión del título nobiliario de su progenitor. Fue el BOE quien hizo pública esta solicitud. Un movimiento que molestó y mucho a su hermano, ya que se enteró de esta decisión de su familiar tras la publicación de este documento. De hecho, trascendió que Francisco de Borbón iba a defender la legalidad sucesoria.

Olivia y Francisco de Borbón. (FOTO: GTRES)

Sin embargo, lo cierto es que la ley está de parte de Olivia de acuerdo a la Ley 33/2006 de Igualdad de Títulos Nobiliarios, que desliza que estos reconocimientos corresponden a los primogénitos, sin distinción de sexo -aunque cabía la posibilidad de que se lo cediera a su hermano-. Sin embargo, su nula relación ha supuesto que la primogénita del duque fallecido no haya rechazado su petición de continuar con el legado familiar.

Ocho meses después de que se destapara su distanciamiento, lo cierto es que Olivia ha sido conocedora de la detención de su hermano -que está en libertad bajo fianza de 50.000 euros, además de la decisión del juez de imponerle la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado-. En este caso, y una vez más con respecto a asuntos familiares, la postura de la socialité es clara: el silencio. Sobre la situación judicial de su hermano, la mujer de Julián Porras fue conocedora por la revista ¡Hola!: «No sabía nada. Estoy en shock. No me lo puedo creer. Voy a intentar enterarme de qué ha pasado. ¿Esto seguro que es verdad? No se qué ha podido pasar. Estoy intentando enterarme».

Olivia de Borbón y Julián Porras-Figueroa en un evento. (Foto: Gtres)

Por su parte, Olivia cuenta con un gran apoyo en estos momentos tan complicados: el de su marido, Julián Porras que, durante todos estos meses -y sobre todo, desde la muerte de su suegro-, ha ejercido como portavoz de su mujer, de la que dijo que llevaba «unos meses complicados»: «Olivia lleva unos meses lógicamente… complicados. Su padre se ha ido, lo adoraba, lo quería infinitivo, le tenía un respeto impresionante. Ha sido una hija excepcional. La admiro y poco a poco se va recuperando, tiene a sus hijos y yo pongo mi granito de arena. Todos tenemos complicaciones y su padre era un gran pilar. Olivia ha ejercido sus derechos. Lo que marca la ley. Lo que su padre querría o quería y no te puedo decir más, porque son asuntos suyos personales».