Primeras imágenes de Francisco de Borbón tras declarar por blanqueo y narcotráfico

Rostro serio, traje azul marino y gafas de sol. Así ha reaparecido Francisco de Borbón ante las cámaras de Gtres, en sus primeras imágenes públicas tras ser detenido, a las puertas de la Audiencia Nacional de Madrid, donde ha comparecido por su presunta implicación en una trama de blanqueo de capitales vinculada al narcotráfico. Durante su llegada al edificio judicial, el aristócrata ha sido captado hablando por teléfono, sin detenerse ante los medios y evitando cualquier tipo de declaración.

Las imágenes, tomadas hace apenas unos minutos, muestran a un Francisco de Borbón serio, contenido y visiblemente concentrado, en un momento clave de un proceso judicial que ha generado un enorme revuelo mediático por su condición de familiar lejano del Rey emérito Juan Carlos I. Su aparición marca el primer gesto público desde que el pasado lunes fuera arrestado en Marbella (Málaga) en el marco de una operación dirigida por la Fiscalía Antidroga.

Francisco de Borbón en Madrid. (Foto: Gtres)

Francisco de Paula Joaquín de Borbón y von Hardenberg-Zu Fürstenberg ha comparecido este miércoles ante el magistrado Francisco de Jorge, instructor de la causa en la Audiencia Nacional. Tras su declaración, el juez ha acordado dejarle en libertad bajo fianza de 50.000 euros, además de imponerle la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado.

La detención de Francisco de Borbón se enmarca dentro de una investigación de gran calado centrada en una red internacional de narcotráfico y blanqueo de capitales, cuyo epicentro estaría en el uso de estructuras empresariales y financieras para lavar grandes cantidades de dinero procedente de la droga. Según el sumario, el aristócrata figura como uno de los fundadores de ET Finetch Europe, una empresa de criptomonedas registrada en Irlanda, que presuntamente habría servido para canalizar más de 20 millones de dólares en diferentes divisas, incluidas monedas virtuales. Esta entidad, con sede formal en Dublín, carecería de empleados, página web o actividad comercial visible, un extremo que ha despertado las sospechas de los investigadores. La Policía sitúa a esta empresa en el centro del entramado financiero utilizado por la organización criminal para ocultar y mover el dinero ilícito.

Francisco de Borbón en Madrid. (Foto: Gtres)

La causa tiene su origen en la investigación contra Ignacio Torán, presunto capo del narcotráfico asentado en España, y Óscar Sánchez Gil, exinspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), detenido en 2024 con más de 20 millones de euros en efectivo ocultos en su vivienda, parte de ellos emparedados. Según los investigadores, Sánchez Gil habría utilizado su cargo para facilitar la entrada de grandes alijos de droga en el país a cambio de comisiones millonarias.

Hasta ahora, Francisco de Borbón había mantenido un perfil relativamente discreto. Hijo del fallecido duque de Sevilla, Francisco de Borbón y Escasany, y hermano de Olivia de Borbón, actual duquesa de Sevilla, cuenta con una formación académica en Estados Unidos y una trayectoria ligada al mundo empresarial y tecnológico. En el pasado, fue reconocido con diversos premios y llegó a participar en un reality show internacional, además de protagonizar apariciones puntuales en la prensa del corazón. Su última aparición pública antes de esta detención se produjo en mayo de 2025, durante el funeral de su padre.