Francisco de Borbón, primo de Juan Carlos I, detenido por su presunta implicación en una red criminal

Francisco de Borbón y Escasany, hijo menor del fallecido duque de Sevilla y primo lejano del Rey Juan Carlos I, ha sido detenido por su supuesta implicación en una trama de narcotráfico y blanqueo de capitales. El arresto se produce en el marco de una investigación que ya había sacudido al país en 2024, cuando el ex inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Óscar Sánchez Gil, fue detenido por tener emparedados en su casa más de 20 millones de euros en efectivo, presuntamente relacionados con la red liderada por Ignacio Torán, considerado uno de los capos del narcotráfico en España. Esta nueva fase de la investigación se centra en el blanqueo de dinero a través de empresas de criptomonedas, y Francisco de Borbón habría jugado un papel relevante en esta parte del entramado.

El hijo del duque de Sevilla aparece registrado en Irlanda como uno de los fundadores de ET Finetch Europe, una compañía de criptomonedas que, según fuentes de la investigación, llegó a albergar aproximadamente 20 millones de dólares en distintas divisas digitales. La Policía Nacional, a través de la Unidad de Asuntos Internos y la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), ha liderado la operación que ha permitido su detención, junto con otras tres personas implicadas en el blanqueo de capitales. Por el momento, ni Francisco ni su equipo de abogados han emitido declaraciones al respecto, y se espera que pase a disposición judicial en los próximos días.

Francisco de Borbón en una ceremonia. (Foto: Gtres)

Francisco de Borbón es hijo de Francisco de Borbón y Escasany, fallecido en mayo de 2025, y de la condesa alemana Beatrice von Hardenberg-Fürstenberg, también ya fallecida. Su último acto público se produjo precisamente en el funeral de su padre, donde fue captado junto a sus familiares. La muerte del duque de Sevilla desató una pequeña disputa familiar sobre la sucesión del título, que finalmente quedó en manos de su primogénita, Olivia de Borbón. Francisco, sorprendido por la rapidez de la solicitud de su hermana, minimizó la controversia asegurando que la relación fraternal permanecería intacta. Este episodio volvió a situarlo en el foco mediático tras años de discreción y dedicación a su carrera empresarial.

Más allá de su vinculación familiar, Francisco de Borbón ha desarrollado una trayectoria profesional marcada por la inversión y la gestión empresarial. Estudió Gestión Deportiva en la Barry University de Miami y ha sido cofundador y socio director de Alpha Trading, una firma de inversión con presencia en sectores como metales preciosos, petróleo y gas. También ha ocupado cargos directivos en Aeris Trading LLC y Neftan Co, y ha participado en el mundo televisivo estadounidense a través del reality Secret Princess, donde se evaluaba la adaptación de miembros de la realeza a la vida cotidiana sin privilegios.

De izda. a drcha., Francisco de Borbón y Escasany, sus hijos Olivia de Borbón y Francisco de Borbón von Hardenberg y su yerno Julián Porras. (Foto: Gtres)

En lo personal, Francisco está casado con Sophie Elizabeth Karoly, profesional de la comunicación de origen austríaco, y juntos tienen un hijo, Francisco Máximo, nacido en 2017. La familia reside entre Madrid y Marbella, combinando el ámbito institucional y político con el territorio emocional vinculado al legado de su madre. Además, Francisco mantiene títulos nobiliarios y distinciones, como Gran Maestre de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén y Caballero del Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias, demostrando su compromiso con la continuidad de las estructuras nobiliarias.