Este lunes 1 de septiembre de 2025 es un día histórico para la Familia Real. La princesa Leonor ha ingresado en la Academia General del Aire en San Javier, Murcia, donde terminará su formación militar en el Ejército del Aire y del Espacio. Tras su paso por la Academia General Militar de Zaragoza y la Escuela Naval Marín -que supuso su navegación en el buque escuela Juan Sebastián Elcano-, la heredera al trono español ha comenzado su formación castrense antes de cursar sus estudios universitarios. Horas después de su llegada, en la que ha sido recibida por el coronel Luis Felipe González, la primogénita de Felipe VI y doña Letizia Ortiz ha cambiado su nuevo uniforme por un mono verde de vuelo al más puro estilo Top Gun.

¿Leonor de Borbón o Charlotte Blackwood?

A su entrada en San Javier, sobre las 12:00 del mediodía, la futura reina de España ha lucido su nuevo uniforme de pantalón y chaqueta azul. Al igual que en su ingreso en la Escuela Naval, Leonor ha acudido en solitario -a diferencia de su entrada en Zaragoza, pues entonces era menor de edad y estuvo acompañada por Sus Majestades-.

Leonor en la Academia de San Javier. (FOTO: GTRES)

La heredera de la Corona, horas después de su llegada a Murcia, ha sorprendido luciendo por primera vez el mono verde de vuelo, cuyo color es verde salvia, tal y como describe el Boletín Oficial del Estado. Una imagen que ha llamado mucho la atención y que, inevitablemente, -al igual que ocurre cuando su padre lleva este traje-, recuerda a Tom Cruise en Top Gun, una de las películas más vistas de la historia -que se estrenó hace 40 años- y que sigue siendo todo un éxito.

Otro de los detalles del mono es el rectángulo de identificación de Leonor, en el que se aprecia Borbón Ortiz, con la estrella de seis puntas que señala su rango de alférez alumna. Asimismo, en esta vestimenta también se aprecia la bandera de España -en el brazo izquierdo- y el escudo de la Academia General del Aire y del Espacio -en el brazo derecho-.

Su primera lección en San Javier

Tras cambiarse al segundo uniforme, la nieta de Juan Carlos I y doña Sofía se ha subido a uno de los Pilatus PC-21, un avión del Ministerio de Defensa y que utilizan las fuerzas aéreas para formar a sus pilotos.

Leonor, a bordo de un avión con el mono verde. (FOTO: GTRES)

Aún se desconoce la fecha en la que la heredera al trono pilotará por primera vez una aeronave para hacerla volar. Su padre, Felipe VI, lo hizo -hace más de tres décadas- en solitario solo cinco meses después de su entrada en San Javier.

Su nueva vida en Murcia

Este curso es muy importante para la princesa de Asturias. Será el último, hasta nueva orden, en el que luzca un uniforme militar ya que el próximo año dará comienzo a sus estudios universitarios.

Al igual que en Aragón o en Galicia, la futura reina no recibirá un trato especial y será una alumna más. Es decir, al igual que el resto de sus compañeros, dormirá en una camareta compartida con dos personas más. Además, tendrá unos horarios muy estrictos pues su jornada comenzará a las 6:30 de la mañana. Durante los próximos meses, y al igual que en su anterior formación, Leonor también tendrá tanto clases prácticas -a bordo de avionetas-, como teóricas.