Georgina hace una excepción y cede todo el protagonismo a su anillo en el Festival de Venecia

Georgina Rodríguez ha reaparecido. Después de dejar sorprendidos a propios y extraños anunciando su compromiso con Cristiano Ronaldo, la influencer se ha dejado ver en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde, como no podía ser de otra manera, ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas. Aunque, en esta ocasión, no has sido solo por el look que ha lucido, sino también por el anillo de compromiso que no había lucido delante de las cámaras hasta ahora (valorado, según expertos, entre 6 y 10 millones de euros).

Con motivo de su asistencia a la gala Filming Italy Venice Award, el pasado domingo, la de Jaca ha escogido un look con el que ha deslumbrado, marcado por las transparencias y el encaje. Y es que para la ocasión, se ha enfundado en un vestido negro ceñido de Roberto Cavalli con bordados florales semitransparentes, finos tirantes, escote corazón y un corte sirena que aportaba cierta elegancia al estilismo, con el que ha vuelto a dejar huella en uno de los eventos más sofisticados, lujosos y esperados de la industria cinematográfica.

Georgina Rodríguez en el Festival de Cine de Venecia. (Foto: Gtres)

Lo ha combinado con unos tacones del mismo tono y unos accesorios que han tenido un gran protagonismo, ya que además de añadir un choker plateado de pedrería, también lucía, por primera vez en una red carpet, su millonario anillo de compromiso que tantos titulares ha acaparado en las últimas semanas (y es que se trata de uno de las joyas consideradas de las más exclusivas del mundo, con un diamante central de 40 a 45 quilates). Algo que, en cierta parte, ha restado protagonismo al diseñador de su vestido.

Georgina Rodríguez en el Festival de Cine de Venecia. (Foto: Gtres)

En cuanto al maquillaje, escogió tonos tierra combinados con un efecto gloss en sus labios, así como también recogió su pelo en un sencillo peinado que dejaba sueltos dos mechones sobre el rostro levemente ondulados.

La llegada de Georgina a Venecia

Horas antes de deslumbrar con el diseño citado, Georgina Rodríguez anunció en sus redes sociales «que ya había llegado a su querida Venecia». Lo hizo publicando un vídeo en el que aparecía en el aeropuerto de la ciudad con un mono de seda negro con pequeños lunares blancos, unos stilettos, unas gafas de sol y un bolso Birkin de Hermès a juego. En cuanto al pelo, decidió llevarlo recogido con una discreta trenza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

Horas después de su llegada, y justo antes de pisar la alfombra roja mencionada, Georgina reapareció delante de los medios con un total black compuesto por una falda de encaje transparente y de forma de tubo y un top ceñido de canalé de manga corta con cuello perkins.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

En esta ocasión, también llevaba en su mano la joya con la que el futbolista Cristiano Ronaldo le pidió matrimonio, hace tan solo unas semanas.