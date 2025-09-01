Se desvela el episodio de acoso sexual vivido por la reina Camila en su adolescencia

Uno de los temas que más peso tiene en la agenda de la reina Camila es la lucha contra la violencia de género y la protección de las mujeres que han sufrido algún tipo de agresión o que han sido víctimas de acoso. Preocupaciones que tiene en común con otras royals y que suelen formar parte del día a día de la mayoría de consortes. Sin embargo, ahora sabemos que en el caso de la esposa del rey Carlos III obedecen a una motivación especial.

Un nuevo libro revela un episodio traumático que la reina Camila vivió cuando era una adolescente y del que ella misma habló en una conversación privada con Boris Johnson en 2008, cuando el político era alcalde de la ciudad de Londres. Fue cuando la esposa del monarca tenía entre 16 y 17 años. Camila iba en un tren hacia la conocida estación de Paddington de la capital británica cuando un hombre intentó tocarla de manera inapropiada.

La reina Camila en un acto en Londres. (Foto: Gtres)

El libro Power and the Palace de Valentine Low revela que ella se defendió golpeando al agresor con el tacón de su zapato, tal como le había dicho su madre que hiciera si se encontraba en una situación de peligro. Después del incidente y, una vez llegó el tren a la estación, la reina Camila denunció al hombre que había intentado propasarse con ella, lo que derivó en su arresto por parte de la policía.

El libro cita el testimonio de una fuente cercana a Boris Johnson que asegura que Camila compartió esta experiencia de una manera privada, aunque sus acciones están muy orientadas a promover la toma de conciencia con respecto a esta cuestión. El Palacio de Buckingham no ha hecho declaraciones de momento al respecto, pero no parece que la reina se vaya a sentir molesta por la revelación de este episodio, ya que va a dar aún más visibilidad a su trabajo en este ámbito.

La reina Camila en una reunión. (Foto: Gtres)

Impacto en su vida institucional

A pesar de que la reina nunca ha hablado públicamente de esta cuestión, este episodio ha tenido un fuerte impacto en su vida institucional ya que desde su papel como reina tiene la posibilidad de ayudar a muchas personas en situaciones delicadas y promover acciones concretas.

Por ejemplo, ha inaugurado varios centros especializados en Londres para ofrecer apoyo a víctimas de agresiones sexuales. Centros que forman parte de un plan que impulsó hace años Boris Johnson en la ciudad, cuando era el alcalde. Además, es patrona de diversas organizaciones que dan asistencia directa a víctimas de violencia doméstica y sexual, como SafeLives, Womens’ Aide o Refuge.

La reina Camila en una visita oficial. (Foto: Gtres)

También ha participado en una campaña para erradicar la violencia doméstica a la que la ITV dio visibilidad gracias a un documental en el que quedaba claro que era una de las prioridades de la agenda de la esposa del rey Carlos III. Por último, no hay que olvidar el proyecto que siguió el trabajo de la reina durante un año y que mostró cómo Camila se vuelca con iniciativas contra el abuso a las mujeres.