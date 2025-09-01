Este 1 de septiembre es un día muy importante para la princesa Leonor. La heredera al trono ingresa en la Academia General de San Javier para comenzar el último curso de su formación militar. Tras su paso por el Ejército de Tierra -en Zaragoza-, y por la Armada -en Galicia y en el buque escuela Juan Sebastián Elcano, con el que ha navegado hasta la otra punta del mundo-, ahora, la primogénita de los Reyes de España se incorpora al Ejército del Aire, donde su padre entró el 2 de septiembre de 1987. Recordamos el agridulce paso de Felipe VI en Murcia cuando tan solo tenía 19 años.

Rompió el protocolo

Si hay una cualidad que define al Rey es su cercanía con el pueblo español e incluso antes de que tomara posesión de su cargo como monarca. Durante su paso por la Academia de San Javier, hace casi cuatro décadas, Felipe VI dejó un gran recuerdo. Desde el primer momento, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas españolas causó una inmejorable imagen entre sus compañeros e instructor, Guillermo Quintanilla, que en una ocasión contó que el hijo de Juan Carlos I y doña Sofía «siempre quería más» -haciendo referencia a su formación-.

Felipe VI en la Academia General de San Javier. (FOTO: GTRES)

Javier Vidal, teniente coronel, que coincidió con el marido de Letizia Ortiz durante su etapa de Murcia, contó que Felipe se saltó el protocolo nada más llegar a la Academia de Aire. «Éramos muy jóvenes, todos en torno a los 20 años, la expectación era increíble, teníamos unas normas de protocolo, pero nada más llegar las rompió: nos saludó y pidió que le llamáramos Felipe», contó en EsDiario.

Una actitud que su hija Leonor ha adoptado, pues durante su formación militar ha estado completamente integrada entre sus compañeros y ha querido ser una más a pesar de su condición de princesa.

La pérdida de un compañero de Academia

Aunque si bien es cierto que Felipe VI recuerda esa etapa de su vida con mucha nostalgia, lo cierto es que también fue un año complicado, pues un compañero perdió la vida durante una maniobra de aviación.

Solo cinco meses después de su ingreso en la Academia de Aire, el actual jefe de Estado hizo su primer vuelo en solitario en una avioneta C-101. Un acontecimiento que causó una gran expectación, aunque también cierto miedo. Días antes de este acontecimiento, un compañero de Felipe VI perdió la vida en una aeronave parecida. Una tragedia que puso en duda el estreno del monarca en el aire.

Corte de pelo en forma de T

Felipe VI en la Academia General de San Javier. (FOTO: GTRES)

En ese primer vuelo en solitario, el hermano de las infantas Elena y Cristina de Borbón, decidió seguir y aceptar sin miramientos -y como uno más-, una tradición que es casi de obligatorio cumplimiento.

En San Javier, en los estrenos en el aire, los oficiales que vuelan solos en su primer día, se afeitan una T en la nuca. Un corte de pelo que nadie se atrevió a hacerle al Rey, hasta que un compañero de formación decidió romper con el hielo y dar el paso. Un look que, según cuentan algunos de sus compañeros de Academia, «lució con mucho orgullo».

Sus noches de fiesta en Murcia

En los últimos dos años, la princesa Leonor ha copado numerosos titulares debido a sus noches de fiesta durante su formación militar. Como cualquier niña a su edad, la heredera al trono ha tratado de disfrutar con discreción de sus salidas en las diferentes academias.

Su padre, Felipe VI, también lo hizo en su momento -aunque es cierto que no han trascendido imágenes ya que ahora, debido a las redes sociales, es más sencillo que se destapen estos momentos más humanos de la Familia Real-. Según La Verdad, el Rey de España -siempre que se lo permitían-, era un cliente habitual en Varadero, uno de los locales de ocio nocturno de la ciudad. Además, en su tiempo libre, también aprovechaba para escaparse a El Rincón de Pepe, uno de sus restaurantes favoritos de esta localidad.