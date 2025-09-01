"Nuevos comienzos, nuevas oportunidades" y ¿nuevo novio?: Irene Rosales reaparece tras su ruptura

Tras más de una década juntos, Irene Rosales y Kiko Rivera han terminado con su matrimonio. Ambos lo han confirmado en sus respectivas redes sociales donde, a pesar de que no han desvelado los motivos que les han llevado a tomar esa inesperada decisión, han dejado claro que continuarán unidos por el bienestar de sus dos hijas en común.

Desde que ha salido a la luz dicha noticia, el DJ se ha mostrado muy activo en el universo 2.0, centrándose en la nueva etapa que está a punto de empezar, al igual que también lo ha hecho su ex mujer, que publica frases motivadoras cuyo significado no ha pasado desapercibido para sus seguidores. De hecho, el último mensaje que ha compartido la sevillana deja al descubierto una reflexión que ha querido hacer con motivo de la llegada del mes de septiembre y, en su caso, de la nueva etapa de su vida en la que está adaptándose. «Dicen que septiembre es el nuevo enero, nuevos comienzos, nuevas oportunidades, nuevas razones para querer aún más que antes», rezaba el escrito.

Reflexión de Irene Rosales en su Instagram. (Foto: RRSS)

Este mensaje, como no podía ser de otra manera, ha desvelado la actitud por la que habría optado Irene para hacer frente a su ruptura con el hijo de la tonadillera. Una actitud que podría decirse que es positiva ante la vuelta a la rutina y su nueva vida como soltera. Aunque lo cierto es que no han tardado en surgir ciertos rumores sobre la posibilidad de que ya haya encontrado una nueva ilusión.

Kiko Rivera e Irene Rosales en la Primera Comunión de su hija Ana. (Foto: Gtres)

¿Quién es el hombre con el que ha sido fotografiada Irene Rosales?

En medio del revuelo mediático que ha ocasionado la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales, esta ha sido fotografiada con un misterioso hombre, en actitud muy cómplice, mientras compartían una cena en un bar de Castilleja de la Cuesta, el municipio sevillano en el que vive la influencer. En un principio, la identidad de este chico era completamente desconocida, pero fue Kike Calleja, desde el plató de Vamos a ver, quien aportó algún que otro dato sobre él.

Raquel Bollo en ‘TardeAR’. (Foto: Mediaset)

«Irene lo conoció ya hace algún tiempo en el gimnasio al que ella iba, concretamente es el monitor, y en los últimos tiempos es alguien que le ha estado apoyando bastante durante las crisis y los problemas personales que ha tenido», narraba el periodista.

Por su parte, Alexia Rivas añadía que este chico había sido el detonante de la ruptura matrimonial entre Kiko e Irene, pero no por infidelidad, si no por haber ayudado a Irene «a abrir los ojos». «¿No crees que en estos momentos a veces uno entra en una rutina de relación y la cosa ya está mal, y conoces a alguien que te ilusiona un poco, te ayuda a romper, es el detonante que te ayuda a decir ya suelto todo? Pues quizás este chico es el que ha hecho romper la relación», señalaba.