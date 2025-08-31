Rosa Benito está a punto de arrancar una nueva etapa profesional en RTVE, durante la que se pondrá a prueba entre fogones en MasterChef Celebrity. Un fichaje de lo más esperado y que ha sido un auténtico bombazo en esta nueva edición del reality culinario.

Después de haber ganado Supervivientes, Benito afronta este nuevo reto con gran valentía, donde los temidos chefs Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz no dudarán a la hora de juzgar sus platós. De esa forma, no faltarán las risas, las emociones, el trabajo y la cocina. ¿Se alzará con el premio?

Rosa Benito. (Foto: Gtres)

Todo, mientras que su ex marido, Amador Mohedano, afronta uno de los peores baches de salud. El hermano de Rocío Jurado presenta una imagen que ha hecho saltar todas las alarmas, sobre todo debido a su excesiva delgadez y el evidente desgaste físico que ha experimentado en poco tiempo.

A los delicados problemas de espalda a los que ya hacía frente, se suman también las dolencias estomacales que le han obligado a permanecer ingresado durante varios días en el hospital. Un impactante cambio físico que ha desatado toda clase de comentarios, aunque él mismo daba a entender que se encuentra bien, aunque necesita un tiempo de «tranquilidad y reposo para reponerse». Desde su entorno explican que «durante esa estancia Mohedano no pudo comer sólidos y su problema era principalmente el estómago». Mientras que las diversas pruebas a las que tuvo que someterse le dejaban «la garganta y la voz un poco tocada».

Rosa Benito y Amador Mohedano en Madrid. (Foto: Gtres)

Una delicada situación ante la que Benito ha respondido con indiferencia, y es que hace tiempo que la relación entre la expareja es bastante tensa. «Estoy súper bien, enamorada de la vida» apuntaba ella de lo más sonriente cuando los reporteros le sacaban el tema. Además, pocas horas después subía cierta publicación a sus redes sociales que muchos entendieron como una gran indirecta. Y es que muchos aseguran que la relación entre Amador y Rosa ha empeorado y ya no es tan buena como hace un par de veranos.

Algo ha pasado en los últimos años «que ha provocado su distanciamiento», argumentaba Pepe del Real a finales de julio. Una relación que definen como «inexistente». De hecho, el propio Amador llegaba a reconocer que su ex le tenía bloqueado desde hace meses. Y eso se suma a la actual actitud que muestra el hermano de Rocío Jurado, quien se ha alejado del foco mediático y vive resguardado en su finca.

Amador Mohedano en Madrid. (Foto: Gtres)

De hecho, el único punto de unión que tendrían en común son sus cuatro hijos: Rosario, Fernando, Salva y ‘Mohe’, que también se han convertido en su gran apoyo en medio de uno de los momentos más delicados de su vida.

Y es que la actitud de Amador «ha cambiado mucho. No sale de casa, una casa que salvó de un embargo», aseguran. «Es finca también pertenece a su hermana Gloria y la salvó porque no podían endeudar la parte de Gloria. La propia Gloria puede decir que le pertenece», detallaban en referencia a la propiedad que los hermanos han heredado de Rocío Jurado.