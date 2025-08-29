Amador Mohedano pierde la paciencia frente a las cámaras : "Estoy harto"

El estado de salud de Amador Mohedano, por sus últimas imágenes públicas, está en el punto de mira. El hermano de Rocío Jurado se ha convertido en uno de los protagonistas de la crónica social de las últimas semanas tras una instantánea que compartió su hija Chayo, en la que el de Chipiona aparecía visiblemente desmejorado. Una foto que preocupó mucho, ya que solo semanas antes ingresó en un hospital de Jerez de la Frontera tras experimentar una hemorragia digestiva que resultó ser una variz en el estómago.

Una noticia que trascendió días después de la despedida de Michu, en la que estuvo Amador para arropar a su sobrino José Fernando. De ese momento, hasta las fotos que compartió su hija con Rosa Benito, pasó poco tiempo, por lo que aumentaron las especulaciones sobre su estado de salud que él mismo aclaró.

Amador Mohedano y su espectacular cambio físico. (Foto: Gtres y Redes sociales)

Ahora, el hermano de La más grande ha reaparecido ante los medios muy tenso ante las preguntas de los periodistas, con los que ha estallado debido a su delicada situación. «Estoy harto de hablar, después hacéis lo que os da la gana. Me molesta todo», ha dicho muy enfadado.

Amador Mohedano estalla contra la prensa

Horas después de que saliera a la luz la alarmante imagen de Amador, las especulaciones sobre su estado de salud crecían a medida que el hermano de Rocío Jurado no se pronunciaba. Fue por ello que dio un golpe en la mesa y conectó en directo con TardeAR, donde aclaró que le había ocurrido y la razón de su extrema delgadez: «Estoy bien. Mi hija hace una foto y con toda su buena intención, la ha puesto en las redes sociales y por ahí viene el escándalo, pero yo estoy bien. Aquí hay todavía mucho tío en este cuerpo, como dice la canción de la Jurado. Se me hincharon los pies de una forma que parecían las patas de un elefante… Y claro, yo tengo un tratamiento, unos medicamentos que me los tomo todos los días, 6 pastillas. Lo que pasa es que me tengo que ir recuperando».

En los últimos meses, el ex de Rosa Benito ha afrontado serios problemas de salud. Hacen tan solo un año fue ingresado por una úlcera en el estómago que empezó a darle problemas. Asimismo, en 2019, también estuvo en el foco mediático tras anunciar que tenía un cáncer de seno parasanal de cavidades nasales, aunque señaló que afortunadamente se lo habían detectado a tiempo.

Amador Mohedano en Madrid. (Foto: Gtres)

Por esto mismo, ahora se ha vuelto a especular sobre si lo que padece ahora Amador es un nuevo tumor. Algo que él mismo ha desmentido: «Yo lo que tengo eso que el tiempo te pasa factura. He vivido en un ritmo de vida muy de trasnocheo, de salas de fiesta que he abierto, de carretera y de trabajar y trabajar».