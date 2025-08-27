Nuevas imágenes de Amador Mohedano tras su impactante cambio físico: así ha sido su complicado verano

No está siendo un verano fácil para Amador Mohedano. El hermano de Rocío Jurado se ha situado en el centro de la diana mediática desde que a finales de julio fue ingresado en el Hospital de Jerez de la Frontera tras experimentar una hemorragia digestiva que resultó ser una variz en el estómago. Esto le provocaba un sangrado que se iba acumulando detrás del hígado y que los médicos se vieron obligados a eliminar. A ello se sumaron algunos problemas circulatorios, que le generaron hinchazón en los pies y que lo obligan a seguir un tratamiento diario con seis pastillas.

Después de unos días hospitalizado (en los que siguió una dieta exclusivamente líquida) cuando recibió el alta, declaró ante los medios que tan solo se trataba de «una revisión que tenía que haberse hecho hace cinco meses» y, aunque sus palabras tranquilizaron el revuelo que se había generado, lo cierto es que no lo hicieron las siguientes imágenes que protagonizó. Y es que tan solo unas semanas después, su hija Chayo compartió una fotografía familiar en la que aparecía Amador visiblemente más delgado y mucho más desmejorado. Una escena que, como no podía ser de otra manera, hizo saltar todas las alarmas sobre su estado de salud, surgiendo diferentes especulaciones sobre si padecía alguna enfermedad grave.

En medio del revuelo, el ex marido de Rosa Benito confesó que se estaba recuperando poco a poco y que «todavía quedaba mucho tío en su cuerpo», a pesar de que reconocía que aún se encontraba débil. No obstante, hacía hincapié en que no padecía ninguna enfermedad grave y que mantenía la esperanza de ir ganando fuerza con el tiempo. Unas declaraciones que han quedado completamente respaldadas con las últimas fotografías exclusivas que ha captado Gtres.

Amador Mohedano en Madrid. (Foto: Gtres)

En ellas se puede ver a Amador saliendo en solitario a hacer recados con su bicicleta y acompañado por sus perros, algo que deja entrever que tiene energía y ganas de mantenerse activo.

Para la ocasión, optó por un look cómodo formado por una camisa de cuadros de manga larga combinada con unas bermudas negras y unas zapatillas del mismo tono. Como accesorio indispensable y característico de su persona, llevaba un gorro de paja que le ayudaba a combatir las altas temperaturas del verano.

En el reportaje, sin duda llama la atención lo solo que se encuentra Amador Mohedano, a pesar de que su hija y sus allegados están muy pendientes de él en este proceso de recuperación tan costoso. Sin embargo, lo cierto es que, más allá de eso, estas imágenes dejan más que claro que Amador se está esforzando por recuperar la normalidad de su día a día