Rosa Benito se arma de valor y desvela cuál es su nuevo trabajo lejos de Telecinco

Ha vuelto a suceder. Rosa Benito, una vez más, se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la cadena. Eso sí, en esta ocasión tiene una alternativa. Ya no depende de los medios. La colaboradora volverá a ejercer su profesión de la mano de Santi Acosta en ¡De Viernes!, programa al que se ha incorporado después de un año retirada de la pequeña pantalla.

Rosa Benito ha regresado a Telecinco para comentar Supervivientes, concurso que la convirtió en una estrella en 2011. Ha llegado al plató de ¡De Viernes! montada en una limusina junto a sus nuevos compañeros, un grupo en el que se encuentra Nacho Palau, quién también participó en el programa de aventuras. Sin embargo, eso no es lo que ha llamado la atención. Es todavía más sorprendente lo que ha contado sobre su nueva ilusión profesional.

Rosa Benito llegando a Telecinco / Mediaset

¡Rosa va a ser actriz de teatro! La tertuliana se subirá a los escenarios. Hay que recordar que en el pasado cantó por varios pueblos junto a su hija Rosario Mohedano. Ahora será ella la protagonista y compartirá escena con otras dos personalidades muy conocidas: Loreto Valvede e Irma Soriano.

La obra de teatro de Rosa Benito

La obra de teatro de Rosa Benito se estrenará en septiembre. De momento está ensayando y asegura que este proyecto le ha devuelto la ilusión. Se lo ofrecieron cuando todavía estaba fuera de Telecinco. La madre de Rosario Mohedano fue vetada de la cadena tras la irrupción de Rocío Carrasco. Estuvo un tiempo apartada del tiempo y ahora ha regresado con fuerza.

Rosa Benito en ‘¡De Viernes!’ / Telecinco

Rosa ocupará un papel protagonista en esta obra dirigida por Gabriel Esperanza. El proyecto lleva mucho tiempo gestándose, de hecho el periodista Omar Suárez ha declarado en Fiesta que él estaba al tanto de todo, pero guardó silencio para no estropear la sorpresa de su amiga.

Rosa se meterá en la piel de Carmen, una mujer que está amargada y que no consigue ser feliz. La obra se llama Pensionistas y Benito tiene una misión clara: hacer que el público se ría de sus problemas ficticios. Su personaje es envidioso, negativo y agrio.

Rosa Benito, nueva colaboradora de ¡De Viernes!

Rosa Benito ha vuelto por todo lo alto a la que ha sido su casa: la televisión. Una de sus primeras paradas ha sido el programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona, donde ya ha dejado algunas declaraciones que han comenzado a dar de qué hablar. «Dos años sin pisar estas instalaciones, ¿cómo estás, Rosa?», ha preguntado Bea Archidona a la invitada protagonista de la noche.

Rosa Benito en Telecinco / Mediaset

«Cuando veía que se acercaba la hora, estaba muy nerviosa. Ahora estoy feliz», han sido las primeras palabras de la colaboradora en su vuelta la pequeña pantalla, la cual no ha echado en falta. «No. No me ha dado por esto porque tampoco había algo que me llamara. Prefería estar en casa y hacer todo lo que habéis visto», ha respondido a los presentadores sobre si ha echado de menos sentarse cada día en un plató de televisión.

Asimismo, Rosa Benito ha querido compartir lo que opina sobre esta nueva edición de Supervivientes. «Prefiero enfocarme en lo hermoso. Guardo un recuerdo precioso, me encantó esa experiencia, y me quedo con lo positivo porque también me ha brindado muchas cosas buenas», ha confesado la exmujer de Amador Mohedano, recordando su experiencia en los Cayos Cochinos.