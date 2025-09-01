Ni pixie ni corte mariposa: el corte de pelo para después de verano que es cómodo y rejuvenece al instante

El corte de pelo para después del verano es de lo más cómodo. Hablamos del Long Bob, que se ha convertido en una de las tendencias más populares en el mundo de la peluquería debido a su capacidad para combinar elegancia, comodidad y versatilidad. Con su longitud intermedia, que llega justo por debajo de los hombros, este corte ofrece un look moderno, sofisticado y fácil de mantener, convirtiéndose en la opción ideal para quienes buscan un estilo fresco y actual sin perder la feminidad. El Long Bob se adapta a diferentes tipos de rostro y texturas de cabello, lo que lo convierte en un corte democrático que favorece a casi todas las personas.

El origen del Long Bob se remonta a la década de 1920, cuando el corte «bob» empezó a ganar popularidad entre las mujeres. Este estilo de corte se asociaba con la independencia y la liberación femenina. Sin embargo, el Long Bob, como lo conocemos hoy, se popularizó en los años 2000 gracias a celebrities y figuras públicas que lo adoptaron por su frescura y estilo fácil de mantener. A lo largo de los años, este corte ha sido adoptado por celebridades y fashionistas por su versatilidad, ya que se puede adaptar a cualquier ocasión, desde una salida casual hasta una cita elegante.

Tendencia: el corte de pelo para después de verano

Este corte no solo ofrece un estilo sofisticado, sino que también permite variar el acabado según las preferencias personales, ya sea recto, con ondas o con puntas más desmechadas.

Las características del Long Bob

Longitud media

El Long Bob llega justo por debajo de los hombros o un poco más largo, lo que le da un equilibrio perfecto entre un corte corto y uno largo.

Textura natural

Dependiendo de cómo se estilice, puede tener una textura suave y pulida o más desenfadada y despeinada.

Forma contundente

En general, el corte tiene una forma estructurada, pero puede suavizarse con capas para darle movimiento y fluidez.

Versatilidad de estilo

El Long Bob se puede adaptar a diferentes tipos de cabello: liso, rizado, ondulado o incluso con volumen. Además, se puede llevar recto, con ondas o ligeramente desmechado.

Ideal para diferentes tipos de rostros

Este corte de pelo para después de verano favorece casi todos los tipos de rostros, desde ovalados hasta redondos, alargando visualmente las facciones y aportando armonía al rostro.

Fácil de mantener

El Long Bob no requiere un mantenimiento tan frecuente como los cortes muy cortos, lo que lo hace ideal para quienes prefieren un estilo bajo mantenimiento.

Paso a paso para conseguir el corte de pelo para después de verano

Para lograr el corte Long Bob, lo primero que debe hacer el estilista es comenzar con el cabello seco y bien peinado. Se recomienda cortar por secciones para obtener un acabado más preciso.

Dependiendo del tipo de cabello, el estilista puede optar por un corte recto o incorporar capas sutiles para darle más movimiento. El Long Bob puede ser ligeramente asimétrico (con la parte delantera un poco más larga que la trasera), o perfectamente recto para un look más clásico.

Un corte preciso en las puntas es clave para mantener la forma. Si deseas un acabado más suave, puedes pedir que se añadan algunas capas en las puntas o un poco de textura para darle mayor volumen y frescura.

Otros cortes similares al Long Bob

Bob Clásico: más corto que el Long Bob, llega justo a la altura de la mandíbula y se mantiene recto o con ligeras capas.

Lob Asimétrico: similar al Long Bob, pero con un lado ligeramente más largo que el otro, creando un efecto moderno y audaz.

Shaggy Bob: con capas más marcadas y un toque desordenado, ideal para quienes prefieren un estilo más desenfadado.

Bob con ondas: esta versión incorpora ondas suaves para darle al Long Bob una textura más natural y un acabado desenfadado.

Blunt Bob: este corte se caracteriza por un acabado recto y sin capas, dando un estilo más pulido y estructurado.

Consejos para conservar tu corte Long Bob en perfecto estado