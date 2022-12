Primeras imágenes de Hugo Arévalo tras darse a conocer su romance con Tamara Falcó

Después de la tormenta siempre sale el sol, o eso mismo debe pensar Tamara Falcó tras haber vivido unos meses de lo más convulsos para ella. Aunque todo parecía ser de color de rosa en su relación con Íñigo Onieva, era durante el pasado mes de septiembre cuando salían a la luz unas imágenes del empresario siéndole infiel que dinamitaban su compromiso matrimonial por completo. No obstante, la marquesa de Griñón no se ha dado por vencida en esto del amor, y parece haber probado suerte con un amigo llamado Hugo Arévalo, algo que no habría gustado en absoluto a su ex, que también gozaba de una buena amistad con el nuevo supuesto novio de la hija de Isabel Preysler.

De esta manera, Hugo Arévalo se ha coronado, en cuestión de días, como uno de los personajes más buscados por los medios de comunicación. Es por ello que la agencia Gtres a lo largo de esta tarde ha conseguido recopilar las primeras imágenes del empresario desde que se dio a conocer su supuesto romance con Tamara Falcó. Unas instantáneas en las que, con el objetivo de pasar desapercibido, el posible novio de la marquesa de Griñón hace uso de una gorra y una mascarilla, pese a que estas últimas ya no son obligatorias en España mas allá del transporte público o de los centros sanitarios. Un movimiento con el que demuestra estar en cierto modo descontento ante tanta popularidad inesperada, razón por la que tampoco ha querido dedicar ninguna palabra a los periodistas que aguardaban a su llegada en su domicilio.

Justamente, estas fotografías han tenido lugar tan solo unos días después de que salieran a la luz los WhatsApp que Íñigo Onieva dedicó al protagonista en cuestión, tildándole de mal amigo por haber intentado conquistar a la que fuera su prometida hasta hace unos meses. Pero sea como fuere, todo apunta a que poco le ha importado la opinión del empresario a Hugo, haciendo lo imposible para que Tamara vuelva a recuperar la sonrisa y su creencia en el romanticismo.

No obstante, cabe destacar que, pese a ser a día de hoy un empresario de éxito, el camino profesional no siempre ha sido de rosas para Arévalo. Para conocer sus entresijos laborales hace falta viajar al pasado hasta el 2020, cuando un usuario de Twitter cargó contra el que sería el nuevo yerno de Carlos Falcó al dudar sobre la veracidad de su máster en ThePowerMBA. Y es que, pese a formar parte de la página web mencionada, el diseñador Carlos Sánchez no tuvo reparo en hacer uso de las redes sociales para desmentir el hecho de tener ningún vínculo con la empresa, sintiéndose de cierta manera utilizado por sus trabajadores al haber usado su imagen y su nombre sin su permiso. Pero la polémica no quedaba ahí, y cada vez eran más las personas que se mostraban descontentas con esta formación y con que se dijera que había sido creada por gigantes como YouTube, Tesla o Shazam, estando detrás de ella cuatro empresarios entre los que también estaba Hugo Arévalo. Aún así, desde ese preciso instante, el empresario ha sabido mantenerse en un hermético segundo plano sin salir nada de su vida a relucir hasta que no se ha sabido de su acercamiento a la marquesa de Griñón.