Portadas de revistas: la despedida a Irene de Grecia y el dolor por el accidente de Adamuz

Semana de revistas en la que las principales portadas han centrado su contenido en la despedida a Irene de Grecia y el trágico accidente ferroviario de Adamuz, que ha dejado más de 40 muertos y numerosos heridos. La hermana de la Reina Sofía falleció el pasado 15 de enero en Madrid a los 83 años y ha sido enterrada este mismo lunes en el cementerio de Tatoi. Una despedida a la que han asistido tanto la Familia Real como la familia del Rey y otras personas cercanas a la princesa.

Todas las revistas han dejado hueco en sus portadas para recoger las imágenes del adiós a la tía del Rey Felipe VI, tanto del responso que se celebró en Madrid el sábado como el funeral en Atenas el lunes. Una despedida que ha coincidido en el tiempo con el trágico accidente ferroviario de Adamuz. Don Felipe y doña Letizia expresaron su dolor mientras se encontraban en la capital griega y recalcaron que regresarían a la mayor brevedad para poder apoyar a las víctimas y sus familias. Este martes los Reyes se han trasladado hasta la zona y han podido ver en primera persona el lugar del accidente y también han mostrado su solidaridad con los afectados.

Portada de la revista ¡Hola!.

¡Hola! y Diez Minutos dedican sus portadas al adiós a la princesa Irene. La primera de ellas recurre a una simbólica imagen de la Familia Real unida en la Catedral Metropolitana de Atenas, donde se ha celebrado el funeral. La Reina Sofía aparece sentada y rodeada de la princesa Leonor y de los Reyes. Tanto Leonor como Felipe VI le dan la mano en este delicado momento. «La Familia Real, lágrimas y emoción en el último adiós a Irene de Grecia», titula la revista. Por su parte, Diez Minutos se centra en el apoyo de la princesa de Asturias a su abuela: «Rota de dolor, Sofía, arropada por la princesa Leonor». La revista ha elegido para su portada una imagen del responso que se celebró en Madrid.

Portada de la revista Diez Minutos.

Aunque tanto Lecturas como Semana también llevan a sus portadas el adiós a Irene de Grecia, la despedida no es el tema central de su primera plana. Semana publica un reportaje sobre Roberto Leal y su madre. El presentador ha concedido una entrevista junto a ella después de su estreno en televisión: «Descubrí que era una mujer valiente al enfermar mi padre», asegura Leal en las páginas de Semana. En el caso de Lecturas, la revista dedica su portada a Javier Santos, el hijo no reconocido de Julio Iglesias, que se ha pronunciado tras la denuncia contra el cantante.

Portada de la revista Semana.

Conmoción por el accidente de Adamuz

Tanto Semana -que ha colocado un crespón negro en su portada-, como ¡Hola! y Lecturas , han publicado en su primera plana las imágenes del accidente ferroviario de Adamuz. «España, conmocionada tras el choque de dos trenes que deja decenas de muertos», reza el titular de Semana.

Portada de la revista Lecturas.

Sara Carbonero, fotografiada tras su intervención

La revista ¡Hola! ha publicado las primeras imágenes de Sara Carbonero después de su última intervención. La periodista tuvo que ser operada de urgencia mientras se encontraba de vacaciones de final de año en Canarias, pero ya ha regresado a Madrid para continuar con su recuperación en casa con sus seres queridos.