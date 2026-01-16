La Reina Sofía se encuentra atravesando una de las etapas más complicadas de su vida. En menos de un mes, la madre del Rey Felipe VI ha perdido a dos de las personas más importantes de su círculo íntimo. Antes de terminar el año se conoció la noticia de la muerte de Tatiana Radziwill, su querida prima, hija de la princesa Eugenia de Grecia y que ha sido para ella uno apoyo fundamental desde su infancia.

Menos de una semana después de acudir a su funeral en París acompañada por el Rey Felipe y las infantas Elena y Cristina, doña Sofía acaba de perder a quien ha sido su escudera y confidente desde siempre. La Casa de S.M. el Rey anunció este jueves a mediodía la noticia de la muerte de la princesa Irene de Grecia a los 83 años.

La infanta Cristina, la Reina Sofía y la princesa Irene en la boda de Nicolás de Grecia. (Foto: Gtres)

La salud de la hermana de doña Sofía se había ido deteriorando poco a poco en los últimos tiempos y fue hace justo un año cuando la vimos por última vez. Irene no faltó a la boda del príncipe Nicolás y Chryssi Vardinoyanni en Atenas. Desde entonces, Irene de Grecia no ha vuelto a ser vista y la Reina ha estado muy pendiente de su estado.

Tan estrecha era la relación entre las dos hermanas que el pasado verano la madre del Rey Felipe renunció a sus vacaciones en Mallorca para poder permanecer a su lado. Los médicos recomendaron que Irene de Grecia no viajara dadas sus circunstancias y por eso doña Sofía solamente estuvo en la recepción a las autoridades y miembros de la sociedad balear en Marivent. Una velada en la que se pudo ver a la princesa Leonor y a la infanta Sofía muy pendientes de ella. Era la primera vez que las hijas de don Felipe y doña Letizia participaban en este acto.

Irene de Grecia en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Además, a principios de esta semana la Casa de S.M. el Rey anunció el aplazamiento de los actos que doña Sofía tenía previstos. Una noticia que hizo saltar todas las alarmas sobre el estado de la princesa Irene, que fallecía pocos días después. Será enterrada el próximo lunes en Tatoi, donde descansan sus padres y su hermano.

Tres pérdidas en tres años

El destino ha querido que la muerte de la princesa Irene se produzca apenas unos días después de que se haya cumplido el tercer aniversario del fallecimiento del rey Constantino. El hermano de la Reina Sofía murió el 10 de enero de 2023 en Atenas a los 82 años y justo el mismo día en el que ha fallecido la princesa Irene, en Tatoi sus seres queridos han celebrado un homenaje en su recuerdo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andreas Megos (@andreas_megos)

Según se ha podido ver en las redes sociales, la familia real griega se reunió en Tatoi para recordar al rey Constantino. En torno al mediodía, justo poco después de la muerte de la princesa Irene se celebró un servicio conmemorativo en la Iglesia de la Resurrección en Tatoi. Sobre la tumba del último monarca griego se colocaron una serie de coronas de flores, una de la familia real griega y otra de la Familia Real de España. La ceremonia fue privada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Royal Greece 🇬🇷 (@royal_greece)

Además de la muerte de sus dos hermanos menores, ya hemos comentado que doña Sofía acaba de perder también a su prima Tatiana, a quien estaba muy unida. Ella y su marido, junto con Irene, formaban el círculo de confianza de la madre del monarca y sus compañeros inseparables sobre todo durante los veranos en Mallorca. Era habitual verlos paseando por las calles de Palma o haciendo planes juntos. Una imagen que ya no podrá volver a repetirse.