Mucho se ha hablado de la continuidad de Pilar Rubio en ‘El Hormiguero’ tras el fichaje de su marido, Sergio Ramos, por el PSG. La mudanza familiar a París podría ser una piedra en el camino de la colaboradora para cumplir con sus compromisos en el programa de las hormigas, pero como su sección de las últimas temporadas indicaba, no hay reto que Rubio no supere. Y así lo ha confirmado.

Hoy en El Hormiguero, la madrina de la Temporada 16 ¡@PilarRubio_! #PilarRubioEH pic.twitter.com/6RNNSdDWf3 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 6, 2021

Dándole a su amiga un lugar de lo más especial, Pablo Motos dio a Pilar el honor de ser la primera invitada de la temporada número 16 de su show y, una vez más, no decepcionó. Pilar Rubio confirmó que iba a seguir formando parte del equipo del programa y, aunque aparcará sus retos por ahora, continuará mostrando las tendencias de moda a toda la audiencia. El presentador, que es amigo personal de los Ramos Rubio, sorprendió a su invitada con unas preciosas palabras antes de entrar en faena.

«Quiero hacer una cosa antes de empezar. Como la prensa habla mucho de ti, me gustaría hablar de ti delante de toda España porque yo te conozco bien. Te quiero decir algo delante de todo el mundo: me pareces una mujer excepcional, eres inteligente, eres valiente, eres graciosa, eres sexy, tienes una voluntad como yo no he visto nunca… Y por encima de todas esas cosas, eres una buena persona. Y ya sé que lo bueno no hace el mismo ruido que lo malo, pero está bien que la gente lo sepa».

Además, dio la oportunidad a la presentadora de desmentir algunas de las noticias que se han publicado sobre ella o los suyos en las últimas semanas, y también de defenderse de las críticas por momentos como el que publicó enseñando a sus hijos a aguantar la respiración bajo el agua. Pilar desmintió, por ejemplo, que ella y su marido hubieran ofrecido a Leo Messi y Antonella vivir con ellos hasta que encontraran casa, ya que «hasta hace dos días yo no había encontrado casa, y por tanto es imposible que pudiera ofrecerme para ello».

El francés es el nuevo gran reto de la familia, pero la modelo ya ha encontrado una manera de ir practicándolo que le está dando grandes resultados. «El francés es complicado para hablar, pero yo lo que hago es pedir cita en una peluquería de barrio. Y mientras que me hacen las uñas y me lavan el pelo me tiro tres horas. Pues dos o tres horas que estoy hablando con las chicas de la peluquería. Y esa es mi forma de aprender francés. Voy, hablo con ellas, ellas no me entienden mucho, pero yo me esfuerzo y al final tengo tres horas de francés gratis».

La sorpresa de Sergio Ramos

¡Sorpresa! En una noche tan especial no podía faltar la visita de nuestro amigo @SergioRamos #PilarRubioEH pic.twitter.com/1Lg7CfrlBs — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 6, 2021

Aunque toda la entrevista estuvo cargada de cariño y complicidad, el momento cumbre fue la aparición por sorpresa de Sergio Ramos en plató. Junto a uno de sus hijos el futbolista entró en directo y cuando Pablo Motos le preguntó por qué había querido estar ahí, sus palabras emocionaron a Pilar, que no pudo contener las lágrimas.