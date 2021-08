Pablo Motos desvela que estuvo a punto de vender El Hormiguero por ‘culpa’ de Will Smith

Pablo Motos se encuentra disfrutando de un merecido descanso tras otra exitosa temporada al frente de ‘El Hormiguero’. Su programa de entretenimiento nocturno ha cosechado su mejor resultado histórico y confirma que los años pasan para bien en su caso. Normal que necesite un periodo de desconexión estival para afrontar el inicio -en septiembre- de otra nueva campaña. Durante sus vacaciones, el valenciano ha concedido una entrevista a Ricardo Moya para su canal de YouTube ‘La Birra es Bella’, donde ha desgranado algunos asuntos sorprendentes, el lado menos conocido del líder de las hormigas. Entre ellos, su verdadera relación con Will Smith.

A Pablo Motos y Will Smith les une una sólida amistad. Una unión que se ha ido haciendo más fuerte en cada una de las siete veces que el actor de ‘El príncipe de Bel Air’ ha pisado el plató de su programa, convirtiéndose en uno de los invitados platino y que en más ocasiones ha acudido a la llamada de su amigo.

El presentador no esconde los sentimientos que tiene por el estadounidense: «Somos amigos de verdad». De esos que nunca se fallan y hacen grandes cosas juntos. Por ejemplo, montar un negocio que a punto estuvo de cambiar su espacio de ‘entertainment’ tal y como se conoce: «Hicimos una empresa, y estuvimos a punto de vender El Hormiguero, porque a él le fascinó el programa y le fascinaba la idea de un entretenimiento muy loco, visto desde el show americano, que siempre es monólogo, entrevista y actuación musical».

Pablo Motos ha dado incluso más detalles de su sociedad con Will Smith y de un acuerdo que habría revolucionado la industria televisiva por completo:

«Estuvimos a punto de venderlo a la NBC, antes del Saturday Night Live, pero tenían muchas reservas porque los muppets -en referencia a las hormigas, Trancas y Barrancas- se relacionan con lo infantil, y se acabó. Había un elemento que les gustaba mucho y era la ciencia, y de repente en todos los programas de Estados Unidos empezaron a hacer ciencia, y nuestro hecho diferencial se fue a la porra y ahí quedó el proyecto», explica.

Tan importante es la figura del actor para Motos que no ha tenido problemas en contar lo rápido que se dio cuenta de «es como yo» porque «vino al programa con fiebre y habiendo anulado otros programas». No solo eso sino que su vida profesional cambió para siempre: «La primera vez que vino le dejé dirigir, porque me di cuenta de que él sabía mucho más que yo. Era más inteligente ir detrás de él que pretender dirigir a Will Smith. El tío es mucho mejor que yo en todo, incluso sabe cuándo tiene que hacer un chiste o un gag», cuenta el director. Definitivamente, se rinde a Will Smith: «Él sabe de todo, es mucho mejor que yo en todo». Eso es una amistad y lo demás tonterías.