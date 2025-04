Pilar Rubio ha acudido este miércoles, 23 de abril, a un evento importante como embajadora de la prestigiosa marca Carrera y Carrera, donde además de hablar sobre su carrera profesional, ha aprovechado la ocasión para compartir con los medios algunos detalles inéditos sobre su vida personal, incluyendo su relación con el futbolista Sergio Ramos.

En una entrevista exclusiva concedida a las cámaras de Gtres, Pilar Rubio ha desmentido los rumores que en los últimos tiempos han especulado sobre una posible crisis en su matrimonio con el ex jugador del Real Madrid, desvelando detalles sobre su vida familiar, su relación con sus hijos y su deseo de ampliar la familia. Pero sin duda, uno de los momentos más sorprendentes ha sido cuando la presentadora, con total sinceridad, ha confesado que no descartaría tener una hija más en el futuro, a pesar de las dificultades que suponen la distancia y la vida profesional de ambos.

Pilar Rubio en un photocall en Madrid. (Foto: Gtres)

El deseo de Pilar Rubio de ampliar la familia

Una de las primeras cuestiones que ha abordado Pilar Rubio en la entrevista, al margen de lo profesional, es la posibilidad de tener otro hijo, un tema que ha generado gran interés en los medios desde hace un tiempo. La presentadora no ha tenido reparos en reconocer que, aunque la situación actual de su vida familiar y profesional hace que sea complicado, nunca ha descartado la idea de ampliar su familia con una niña. En sus palabras, ha comentado: «Ahora con la distancia es más complicado, no sé si podría, pero no lo he descartado nunca. Los otros han venido porque tenían que venir, fruto del amor. Si tiene que venir, vendrá y si no, no». Un comentario que hace evidente que Pilar Rubio no se siente presionada por la opinión pública y se muestra dispuesta a aceptar lo que la vida le depare.

Aunque la distancia que actualmente existe entre ella y su marido -Sergio Ramos es jugador del Club de Fútbol Monterrey, en México-, debido a los compromisos profesionales de ambos, puede hacer que la maternidad se complique, la presentadora no se cierra a la idea.

Pilar Rubio desmiente los rumores de crisis en su matrimonio

Otro de los temas que Pilar Rubio ha abordado en la entrevista fue el rumor constante sobre una posible crisis en su relación con Sergio Ramos. Los rumores de una supuesta ruptura han circulado durante los últimos meses, en gran parte debido a la escasa presencia pública de la pareja y la distancia que ambos mantienen debido a sus trabajos. Sin embargo, Pilar ha dejado claro que no hay ningún tipo de crisis en su matrimonio, desmintiendo categóricamente estas versiones. «No hay crisis. Creo que es una noticia comodín. Cuando sea, lo comunicaré yo a través de mis redes sociales», ha dicho.

Pilar Rubio en un photocall en Madrid. (Foto: Gtres)

Con estas palabras, Pilar Rubio ha despejado cualquier duda sobre su relación con el futbolista. Además, ha añadido con humor: «Tenemos tantas cosas de las que hablar que nunca hemos hablado de esto. De hecho, es que no somos una pareja cotilla», sugiriendo que, aunque viven una relación sólida y estable, prefieren mantener su privacidad alejada de los focos mediáticos.