Las perlas que Kiko Rivera ha lanzado sobre su madre y que quedarán para siempre en la hemeroteca

Ya es una realidad. Kiko Rivera e Isabel Pantoja han conseguido dejar aparcadas las rencillas del pasado y se han reconciliado. Fue hace tan solo unos días cuando el DJ publicó en sus redes sociales una fotografía de su niñez junto a la tonadillera que generó todo tipo de especulaciones sobre un posible acercamiento. Sin entrar en mayores detalles, Kiko anunció posteriormente que este 27 de marzo iba a lanzar una canción titulada No hay paz sin ti, la cual está dedicada única y exclusivamente a su progenitora.

«Como muchos ya imaginabais, esta canción va dedicada a mi madre. No es solo una canción, es mi forma de sacar todo lo que llevo dentro, todo lo que a veces no supe decir con palabras. Es amor, es recuerdo, es verdad… es parte de mí», ha escrito en su perfil oficial de Instagram.

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Por ahora, Isabel Pantoja ha preferido ser fiel a su característica discreción y, como era de esperar, no se ha pronunciado públicamente sobre la segunda oportunidad que se ha dado con su hijo. No obstante, aunque son muchos los que aseguran que madre e hijo han retomado el contacto a raíz de la venta definitiva de Cantora (la finca que heredaron tras la muerte de Paquirri), lo cierto es que ninguno de los dos ha confirmado que esto sea así. Sea como fuere, lo que está claro es que, aunque han decidido olvidar los problemas del pasado, para siempre quedarán las perlas que el DJ no ha tenido reparo en pronunciar sobre su madre en estos últimos años. Y es que desde que descubrió una habitación en Cantora con todas las pertenencias de su padre que les correspondían a sus hermanos y que su madre siempre negó tener, rompió todo tipo de vinculo que le unía a ella.

Kiko Rivera e Isabel Pantoja. (Foto: Gtres)

Su enfado y decepción le motivó a contar públicamente todo lo que había ocurrido y Mediaset organizó un programa especial (Cantora, la herencia envenenada) para ello. Tuvo varias entregas y fue en ellas donde el DJ se despachó como nunca contra su madre con declaraciones tan impactantes como las siguientes. «Me ha engañado y robado, ha antepuesto el dinero a sus hijos», «Mi madre ha hecho toda su vida conmigo un paripé. Según estos papeles, mi madre no me quiere, si esto es a lo que ella llama querer, no quiero que me quiera», «Mi madre no es buena persona. Ha sido mala conmigo 34 años», «He llegado a tener complejo de Edipo, he llegado a estar enamorado de ella».

Pero esto no ha sido todo. Y es que en sus últimas intervenciones televisivas, las cuales se han dado en el programa ¡De viernes!, sus dardos hacia la intérprete de Marinero de luces tampoco han pasado desapercibidas. Entre todos, ha dejado más que claro que lo que más le duele es el rol de abuela que Isabel nunca ha ejercido. «Solo esperaba que estuviese a la altura como abuela. Ella me dijo que no me preocupase. Me engañó a mí, me engañó a las niñas, pero, sobre todo, se engañó a ella», ha expresado. Por otro lado, ha llegado a señalar que «la persona que más le ha decepcionado en estos años alejado de la tele es su madre» y que jamás olvidará que «no haya sabido estar a la altura» con sus hijas.

Kiko Rivera en el programa ‘Cantora: la herencia envenenada’. (Foto: Mediaset)

Sin embargo, una vez más, el tiempo es el último en hablar e Isabel Pantoja ha decidido no seguir pensando en estas palabras, al igual que Kiko, dándose una segunda oportunidad que, en principio, parece seguir avanzando por el mejor de los caminos.