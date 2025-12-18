El 2025 ha sido un año lleno de cambios para Pep Guardiola. Más allá de su sonada separación, el ex entrenador del Barcelona, que desde hace casi una década es el director técnico del Manchester City, ha echado el cierre a su gran sueño culinario: el restaurante Tast Catala, cuyas puertas abrieron en la ciudad en la que reside en Inglaterra.

Este era sin duda un sueño del catalán tras dejar España. Su visión empresarial era convertir el Test Catala en un templo gastronómico para la jet set ubicado en Kings Street. Y lo consiguió, pues de la mano del reputado chef Paco Pérez -que tiene una estrella Michelin), fue uno de los favoritos entre los comensales de la jet set de Reino Unido, que han degustado los platos más míticos de la tierra de origen de Guardiola.

El motivo por el que Guardiola ha cerrado su restaurante

Sin embargo, sus planes se han torcido y, a través de un comunicado, ha explicado la razón por la que se ha visto obligado a cerrar con llaves para siempre su restaurante. «Después de pensarlo mucho, hemos tomado la difícil decisión de cerrar las puertas de Tast por última vez el 20 de diciembre de 2025», desliza el comunicado, que también ha puesto en valor la labor realizada desde su apertura: «Tast se ha construido sobre la pasión, el talento y el compromiso de un equipo excepcional, y queremos empezar dando las gracias a todas y cada una de las personas que han trabajado con nosotros a lo largo de los años. Vuestra creatividad, dedicación y profesionalidad han sido el corazón de Tast».

Además, Guardiola -junto a Ferran Soriano y Txiki Begiristain, sus socios- han aprovechado la ocasión para dirigirse a sus clientes: «A nuestros fieles clientes: gracias por elegir comer con nosotros, celebrar con nosotros y apoyarnos. Vuestra confianza en Tast nos ha mantenido vivos durante siete años y ha sido un privilegio daros la bienvenida a nuestro local. También queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestros proveedores, productores y socios. Su calidad, fiabilidad y colaboración han desempeñado un papel fundamental en la configuración de lo que representa Tast».

Finalmente, en esta carta abierta en sus redes sociales, han lanzado una queja sobre la incapacidad de sostener un negocio de este calibre debido a las condiciones del sector en el que han trabajado durante más de un lustro: «Al igual que muchos en el sector de la hostelería, nos hemos enfrentado a condiciones comerciales excepcionalmente difíciles y al aumento de los costes. Pero el apoyo inquebrantable de nuestros accionistas y la dedicación de nuestro equipo nos han ayudado a superar estos últimos siete años».

Su radical cambio de vida tras separarse

Esta decisión del entrenador del Manchester City llega meses después de haber puesto fin a su matrimonio con Cristina Serra, con la que llevaba treinta años de relación y fruto del cual nacieron sus tres hijos: María, Màrius y Valentina Guardiola Serra. Sin embargo, eso no ha supuesto que el técnico deportivo haya cambiado su residencia. Es más, continúa viviendo en Inglaterra.

Pep Guardiola y Cristina Serra en Wimbledon. (Foto: Gtres)

Eso sí, meses después de tomar esta drástica decisión, el catalán sí que ha hecho un movimiento inmobiliario. Tal y como recogen algunos medios ingleses, Pep ha abandonado su casa unifamiliar -donde residía junto a su familia- para trasladarse a un estudio en el centro de la ciudad.