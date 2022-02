Paz Padilla reaparece “sin palabras” tras su salida de ‘Sálvame’

Podría decirse que hace dos semanas, Sálvame vivió uno de sus momentos más tensos en lo que llevamos de año. Fue en ese momento cuando Belén Esteban y Paz Padilla se enzarzaron en una discusión por la que esta última acabó abandonando el plató. Desde ahí, la presentadora no ha vuelto a pisar Telecinco, dejando entrever que su pelea con “la princesa del pueblo” podría ser uno de sus últimos recuerdos en la cadena.

Pero, ¿qué opina la gaditana sobre todo lo sucedido? En redes sociales no se ha pronunciado al respecto e incluso se mostró reacia a que se crearan suposiciones sobre su decisión al asegurar que “tomaría medidas” contra los medios que publicaran el contenido que ella misma comparte en sus redes sociales. Unas palabras que situaron a la presentadora inmediatamente en el ojo del huracán al ser criticada por hacer uso de sus redes sociales para conseguir beneficios económicos. En medio de toda la polémica, han sido las cámaras de Gtres las que se han topado con Padilla en una de las concurridas calles de Madrid, donde la humorista ha tenido una actitud muy similar a la de los últimos días, intentando huir de la prensa y sin mostrar ninguna intención de aclarar en qué punto está su situación con la cúpula de Sálvame y con sus compañeros. Una iniciativa que dista mucho de la que en otras ocasiones ha tomado la de Cádiz con los comunicadores, estando dispuesta a explicar todo lo necesario para reforzar su relación con ellos y dejar ver que es una persona muy cercana.

Lo cierto es que ya poco queda de la conexión y la cercanía que algún día experimentó Padilla con la audiencia. A raíz de su directo en Instagram junto a Anne Igartiburu y María del Monte en el que parecía defender un discurso antivacunas, las redes sociales se pusieron en su contra y fue Belén Esteban quien se hizo eco de estas quejas en el programa de las tardes de Telecinco. Sin reparo alguno, la de San Blas calificó a su compañera de plató como “irresponsable” al no coincidir con ella en que las vacunas son el método más eficiente para evitar la propagación del covid. El cara a cara más esperado entre ellas ocurrió hace dos semanas, cuando Paz reapareció en Sálvame e intentó aclarar sus comentadas declaraciones: “Yo dije que no servía para nada en el sentido de que puedes infectarte por la variante nueva. No me sabía bien el nombre, entre que soy disléxica y un despiste…”, se justificaba sin éxito, ya que Belén siguió firme en sus convicciones sin hacer intento de comprender a la presentadora: “Me llamaste y no te lo cogí porque no me apetecía hablar de eso. Lo que he dicho lo sigo pensando. (…) No me creo lo que estás diciendo”, recalcaba.

Después de que Esteban insinuara en varias ocasiones la idea de que Paz no cree en la vacuna, esta última comenzó a inquietarse hasta que estalló y se marchó del plató, dejando el peso de la dirección del programa de ese día a Kiko Hernández.