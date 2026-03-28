Paz Padilla ha sorprendido a su hija Anna Ferrer, que el próximo mes de septiembre pasará por el altar con Mario Cristobal, con una despedida de soltera que la influencer nunca hubiera imaginado. Sabido es que la humorista y su hija tienen una relación casi de mejores amigas y, por ello, la gaditana no ha querido perder la oportunidad de llevársela a México.

La inesperada despedida de soltera de Paz Padilla a su hija

En la cuenta atrás para su gran día, Anna Ferrer ha recibido una sorpresa que nunca hubiera imaginado. La creadora de contenidos pensaba que estos primeros días de la Semana Santa tenía un viaje por trabajo. Sin embargo, cuando llegó al mostrador del aeropuerto para facturar sus maletas, se ha encontrado con que la trabajadora que la esperaba era su madre. Sin poder contener la risa, la futura novia no ha dudado en grabar este momento para sus seguidores.

«Os pongo en contexto: A mí me habían dicho que tenía un viaje de trabajo y me mandaron hasta los billetes -escribe con varios emoticonos de risa- (falsos obviamente y cuando llego al mostrador para facturar me encuentro con esto: mi made haciéndose pasar por la tripulación. Estaba flipando», ha escrito Ferrer.

La sorprendente despedida de Paz Padilla a su hija Anna. (Fotos: Redes Sociales)

No obstante, la sorpresa no se quedó ahí. Lo más curioso ha sido cuando madre e hija embarcaban en el avión destino Cancún. Disfrazada con un velo de novia, Anna se ha quedado atónita al descubrir que el resto de los pasajeros llevaban caretas con el rostro de su prometido y es que parece que Paz se habría compinchado con los miembros de la tripulación para ejecutar este momentazo que la influencer se ha tomado con mucho humor. «Despedida de soltera de Anna no solo ella es la protagonista ¿y el novio ? Gracias por la colaboración tan amable de las chicas», ha escrito la comunicadora.

Tras varias horas de vuelo, en el que seguro Paz le ha regalado grandes momentos al resto de personas que estaban abordo del avión, madre e hija -y algunas amigas de la ex presentadora de Sálvame, como Angélica Delgado, mujer de Alonso Caparrós-, han aterrizado en Cancún, México -y más concretamente a Isla Mujeres.

La sorprendente despedida de Paz Padilla a su hija Anna. (Fotos: Redes Sociales)

Durante los próximos días, el grupo de amigas se hospedará en el Majestic Mirage Costa Mujeres, donde han sido recibidas por un grupo de Mariachis y unos cocktails como recibimiento. «Recibimiento en un hotel maravilloso», ha escrito Paz, que no ha dudado en inmortalizar el momento y en publicarlo en sus redes sociales.

Además, en sus suites -que están decoradas con globos y pétalos de rosa-, también Anna se ha encontrado con una sorpresa: una tarta con una imagen de un posado con su futuro marido, tal y como ha compartido la presentadora: «Una tarta con la foto de los novios… Son increíbles».