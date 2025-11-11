Paula Vázquez lleva más de tres décadas frente a las cámaras, y aún conserva ese brillo en los ojos que mezcla la emoción y el nerviosismo antes de cada estreno. A pesar de su experiencia, confiesa que entrar en La Revuelta sigue provocándole mariposas en el estómago. Esta vez lo ha hecho, literalmente, deslizándose por un tobogán, una entrada que simboliza a la perfección la energía y el espíritu aventurero que la caracterizan. La ocasión lo merecía: la presentadora gallega llega con un nuevo proyecto bajo el brazo, Hasta el fin del mundo, que se estrena este miércoles 12 de noviembre en RTVE. Se trata de un formato ambicioso que combina viaje, aventura y competición, donde los participantes deberán recorrer más de 15.000 kilómetros atravesando ocho países, hasta alcanzar el fin del mundo: Ushuaia, en Argentina.

El rodaje ha sido extenuante, tanto física como emocionalmente. No solo por la magnitud del recorrido, sino por el compromiso personal de Vázquez con cada historia, cada destino y cada persona que ha participado en la travesía. Ella misma lo define como «una aventura vital que te cambia por dentro», un viaje donde se ha reencontrado con su parte más salvaje y libre, pero también con una nueva forma de entender la soledad y las relaciones. Quizá por eso, cuando en el programa de David Broncano la conversación derivó hacia su vida personal, Paula no tuvo reparos en bromear sobre su celibato voluntario, un tema que abordó con la naturalidad y el sentido del humor que siempre la han caracterizado.

La entrevista comenzó recordando el fenómeno mediático de la visita de Rosalía a La Revuelta, un acontecimiento que había generado titulares y un espectacular 20% de audiencia. Paula felicitó al equipo por «el programón de ayer» y confesó su ilusión por sentarse en el mismo lugar donde, solo un día antes, había estado una de las artistas más influyentes del momento. Siguiendo la tradición del programa, la gallega no dudó en aceptar un reto físico con Broncano: un pulso. A pesar de su entusiasmo, la batalla terminó con la victoria de la presentadora, que, entre risas, dejó al público con una frase tan inesperada como divertida: «Ya, quizá por eso no follo».

El comentario, espontáneo y provocador, dio pie a una conversación más profunda y sincera de lo que nadie esperaba. En la sección de Las preguntas clásicas, Broncano intentó tirar del hilo, pero Paula recondujo el tema con un humor inteligente, compartiendo un audio que una amiga suya le había enviado y que explicaba, con total franqueza, su decisión de mantenerse alejada de las relaciones sexuales por un tiempo. En el mensaje, su amiga resumía una sensación que muchas mujeres comparten: el hartazgo ante las exigencias, la falta de conexión real y la necesidad de priorizar el bienestar personal. «Tienen que tener tantos requisitos, y que tú cumplas los que ellos quieren… que yo ya puedo estar sin tíos y sin sexo», decía entre risas.

Vázquez escuchó el audio en directo, riendo pero también dejando entrever una reflexión más seria. No se trata, aclaró, de un rechazo al amor o al deseo, sino de un momento vital distinto, de una etapa de introspección y autoconocimiento. “Sin sexo con otros, pero no sin sexo”, puntualizó con ironía, arrancando las carcajadas del público.

A sus 50 años, Paula Vázquez demuestra que sigue siendo una de las figuras más carismáticas y valientes de la televisión en nuestro país. No teme mostrarse vulnerable, ni hablar sin filtros de temas que siguen siendo tabú. Su nueva aventura televisiva, Hasta el fin del mundo, parece reflejar también ese espíritu: el de una mujer que no se detiene ante los límites, que busca nuevas experiencias y que, por encima de todo, se atreve a reírse de sí misma. En tiempos donde la autenticidad es un bien escaso, Paula vuelve a recordarnos por qué sigue siendo una de las voces más queridas y respetadas del medio.