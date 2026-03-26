El Desafío llega a su fin una temporada más. Este próximo viernes, José Yélamo, Patricia Conde, Daniel Illescas y Jessica Goicoechea se enfrentarán en una gala que promete ser de lo más emocionante y lleno de sorpresas tras una temporada marcada por pruebas extremas y desafíos -valga la redundancia-, con los que han puesto a prueba sus capacidades y también su mente. Antes de que se emita la gran final, los cuatro han acudido a El Hormiguero para hablar con Pablo Motos sobre el concurso, para hacer un balance del mismo y para hablar de sus pruebas más complicadas.

¿Quiénes son los finalistas de El Desafío?

A lo largo de estas últimas 12 semanas, los participantes han tenido que enfrentarse a desafíos de lo más complejos. Entre ellos, María José Campanario, Willy Bárcenas, Eva Soriano y Eduardo Navarrete, que han sido valorados por un exigente jurado formado por Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura.

Sin embargo, solo cuatro de ellos han llegado a esta gran final: Jessica Goicoechea -una conocida influencer y empresaria catalana que acumula casi dos millones de seguidores-, Patricia Conde -la actriz experta en otros concursos, ya que también participó en MasterChef Celebrity-, José Yelmo -un reconocido presentador y periodista gaditano televisivo y Daniel Illescas -que es un creador de contenidos especializado en lifestyle y viajes-.

José Yélamo y Daniel Illescas. (Fotos: Gtres)

Los cuatros aspirarán a llevarse la 30.000 euros de premio que podrán donar a una ONG que sea importante para ellos. Además, se conoce cuáles serán las pruebas en las que se jueguen el premio. José Yélamo se enfrentará a Puertas de baile, en el que tendrá que hacer una complicada coreografía. Patricia Conde, con Cataratas de fuego. Daniel Illescas se enfrentará a Escalera al cielo y, finalmente, Jessica Goicoechea luchará por la victoria con Ritmo al tubo.

Será el próximo viernes cuando se conozca el sexto ganador, que tendrá que enfrentarse no solo al jurado, sino ponerse a prueba una vez más a ellos mismos.

Patricia Conde y Jessica Goicoechea. (Fotos: Gtres)

Los ganadores de las otras ediciones y séptima

En sus cinco ediciones, El Desafío ha convertido en ganadores a cinco rostros muy conocidos. La primera edición se alzó con el premio la actriz Kira Miró. La segunda el modelo Juan Betancourt. La tercera ganadora la cantante Ana Guerra; el cuatro, el influencer Pablo Castellano y, el quinto Gotzon Mantuliz, creador de contenidos de lifestyle. Todos ellos dejaron el listón muy alto y el paso a nuevos concursantes: Lara Álvarez, Miguel Ángel Muñoz, Melody, Joan Capdevila, Violeta Mangriñán, Raúl Gómez, Amelia Bono y Canco Rodríguez.