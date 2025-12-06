El pasado sexy de Terelu Campos: años de minifaldas, escotes de impacto y taconazos

Hubo un tiempo en el que Terelu Campos no era sólo una de las caras más reconocibles de la televisión, sino también un auténtico fenómeno estético. La Terelu de los 2000, con vestidos brillantes, escotes imposibles, melena rubia perfecta y una seguridad que llenaba photocalls, platós y titulares, dejó una colección de imágenes que forman parte de la memoria pop de toda una generación. Y aquí están las fotos para recordarlo.

En una de ellas aparece con un minivestido verde agua que podría competir con cualquier alfombra roja, con brillos y taconazo, posando como quien sabe que la cámara la quiere. En otra, con su madre María Teresa Campos y Félix Arechavaleta, deslumbra con un vestido coral que marcó una era. Están también las imágenes en la playa, bikini a rayas, gafas XXL, coleta alta y ese gesto de diva natural que siempre le salió sin esfuerzo.

En 2002, Terelu aparece radiante junto a su madre. (Foto: Gtres)

Por eso sorprende que hoy, en plena madurez mediática, la madre de Alejandra Rubio haya confesado que lleva nueve años sin mantener relaciones sexuales. Lo contaba con total naturalidad en una entrevista reciente: según ella, es una decisión propia y el sexo está sobrevalorado. Y no se quedaba ahí, porque añadía que los hombres que le gustan son mayores pero que ellos prefieren jovencitas. Toda una declaración que contrasta con la imagen sensual, segura y deseada que proyectó durante los años en los que su popularidad estaba en lo más alto. Aun así, aclaraba que lo que echa en falta es el afecto de pareja, no la sexualidad.

Looks que llevaba en su etapa más sexy

El vestido turquesa con pedrería

En 2007, Terelu deslumbra con uno de sus looks más icónicos. (Foto: Gtres) En 2007 Terelu deslumbró con uno de sus looks más recordados: un minivestido azul lleno de brillos que abrazaba cada curva y definía a la perfección la estética dosmilera. El escote pronunciado, los taconazos metálicos y la melena rubia ondulada completaban un conjunto propio de diva televisiva en plena era dorada. Un estilismo luminoso, alegre y descaradamente glam que resume como pocos el poderío fashion de la presentadora de aquellos años.

Minifalda + escote + taconazo

Terelu Campos, impecable en un dos piezas rojo vibrante. (Foto: Gtres)

Con este dos piezas rojo vibrante, la ex de Pipi Estrada convirtió una simple mañana por Madrid en una auténtica pasarela improvisada. La americana entallada, la minifalda a juego y el top escotado componían un outfit poderoso y muy 2003, rematado con gafas espejo y bolso XL en blanco.

Maquillaje potente

Terelu apuesta por un maquillaje muy final de los 90. (Foto: Gtres)

Con 44 años, apostaba en esta imagen por un maquillaje rotundo que marcó toda una época: labios perfilados en nude, piel satinada y un eyeliner intenso que definía la mirada con ese aire dramático tan propio de finales de los 90.

Vestido cut-out

Mucho antes de que el cut-out fuese tendencia global, Terelu ya lo llevaba. (Foto: Gtres) Mucho antes de que la moda cut out arrasara en las pasarelas actuales, Terelu ya la defendía con total naturalidad en 1996. Su vestido naranja, con aberturas estratégicas y silueta ceñida, anticipaba una tendencia que hoy domina alfombras rojas y editoriales de moda. Con apenas treinta y pocos años, melena voluminosa y sandalias doradas, Terelu brillaba con un estilismo adelantado a su tiempo: sensual, atrevido y absolutamente noventero.

En bikini en Mallorca

En 2005, Terelu luce un bikini de rayas y volantes en rojo que se convirtió en tendencia. (Foto: Gtres)

En el verano de 2005, lucía un físico tonificado y una figura muy estilizada que sorprendió a muchos.

Terelu Campos, crónica sentimental

Si miramos atrás, su historia sentimental ha sido tan intensa como su presencia en los medios. Su primer marido fue Miguel Ángel, cámara de Televisión Española, con quien se casó en 1992 después de seis años de noviazgo. Años después llegó Alejandro Rubio, padre de su hija, con quien mantuvo una relación estable hasta 2004 y con quien conserva una relación cordial. Después llegó la etapa más mediática de todas, la de Pipi Estrada, con tatuaje incluido y un romance tan televisivo que todavía hoy genera titulares. Luego pasaron por su vida Carlos Agrelo, Celso García, Salvador Pérez o Carlos Pombo, este último presente en los momentos más complicados de su enfermedad (el cáncer de mama que le fue diagnosticado en 2012). Su último novio conocido fue José Valenciano, entrenador personal y apoyo fundamental en su recuperación física y emocional.

Terelu Campos pasea por Madrid en 2006 junto a Carlos Agrelo. (Foto: Gtres)

Hoy, mientras asegura que no tiene pareja y que la pasión no es una prioridad en su vida, sigue siendo una figura tremendamente querida. Sus fotos antiguas funcionan como un viaje directo a los años dorados de la televisión española, cuando las Campos reinaban en platós, revistas y tertulias.