El color rosa ha inundado las redes sociales y las televisiones de todo el país con la celebración este 19 de octubre del Día Mundial contra el Cáncer de mama. Desde crespones hasta prendas de ropa con este color, identificado con la lucha para combatirlo, han sido varias las mujeres que han reivindicado la importancia de esta iniciativa. Ana Rosa Quintana, Terelu Campos o Paula Echevarría han sido solo algunas de las que han hecho algún pequeño pero bonito homenaje.

Terelu ha recordado su experiencia con el cáncer de mama, una batalla que superó con mucho esfuerzo y valentía. Lo ha hecho con un emotivo post de Instagram en el que recalcaba lo importante de acudir al médico: «Un año más os quiero recordar la importancia de las revisiones ginecológicas anuales, no dejéis de hacerlo! Sólo os llevará un minuto pedir la cita!». Para la colaboradora, recientemente expulsada de Masterchef Celebrity, «esta batalla la vencemos juntas y ahora debemos estar más unidas que nunca. La investigación salva vidas, no podemos dejar de apoyar algo que es vital».

La hija de María Teresa Campos recordaba este pasado fin de semana en Viva la Vida cómo afrontó ella la enfermedad: «Me siento orgullosa de cómo he sabido afrontar la enfermedad, de como han estado las personas que me quieren a mi lado. Lo único que me importa a mí es ayudar a otras personas».

Otro rostro televisivo que ha querido sumarse a la campaña de visibilidad contra el cáncer de mama ha sido precisamente la hija de Terelu Campos. Alejandra Rubio ha ido más allá y ha diseñado un pañuelo de la mano de You are the princess para recaudar fondos: «Qué ganas tenía de contaros esto!!!💞 He diseñado junto @youaretheprincess un pañuelo contra el Cáncer de mama. Lo tenéis disponible en @pprimor y con su compra donáis 10€ a @geicam_ Ahora más que nunca tenemos la oportunidad de ayudar a otras muchas mujeres que en estos momentos están librando su batalla contra el Cáncer de mama. 🖤», ha publicado.

La pequeña pantalla se ha impregnado de color rosa. Las chaquetas americanas de Carlota Corredera o Ana Rosa Quintana daban buena muestra de ello. La presentadora del magacín matinal ha querido tener un emotivo mensaje para con las luchadoras que batallan contra la enfermedad. Ella fue una de ellas hace tiempo.

Ana Rosa Quintana se ha sumado a la insistencia en acudir a revisiones ginecológicas: «Es muy importante detectarlo a tiempo», ha comenzado diciendo. «No es lo mismo superarlo cuando está en fase inicial, como me pasó a mí, que cuando ya está mucho más avanzado», ha continuado diciendo en su programa. Finalmente ha reflexionado sobre el miedo que pasó: «En su momento fue un disgusto. Lo pasamos muy mal mi marido y yo. Estaba bastante preocupada y decía: ‘Ay, Dios mío. ¿Qué va a pasar?’».

Como ellas, otras tantas celebridades han rendido tributo a las mujeres que luchan contra el cáncer de mama. A continuación, las repasamos.