De pareja icónica a vidas separadas: los caminos de Shakira y Piqué que ya no se cruzan

La de Shakira y Piqué parecía ser una de esas relaciones que duran toda la vida. Y es que desde que se conociesen en el 2010, -poco antes del Mundial de Fútbol de Sudáfrica donde la artista fue la encargada de interpretar el tema oficial: Waka Waka-, la chispa fue inmediata. Según relató en su momento el propio futbolista, él siempre estuvo muy confiado y tenía claro que iban a reencontrarse durante la final celebrada en Johannesburgo. «Ella cantaba el himno del mundial en la ceremonia y yo daba por sentado que jugaríamos ese partido», contaba en una entrevista para el periódico catalán L’Esportiu. «Y llegamos al Mundial y empezamos perdiendo el primer partido. Pero bueno, al final ganamos».

Sin embargo, no fue hasta marzo de 2011 cuando los dos decidieron hacer pública su relación. Concretamente, fue Shakira la que compartió la primera imagen oficial de ambos: «Les presentó a mi sol», decía el tuit. Poco tiempo después, casi dos años después de haber comenzado su romance, la pareja anunciaba que estaba esperando a su primer hijo en común: Milan, que nació en Barcelona en 2013. Y, en 2015, ampliaban la familia con Sasha, su segundo retoño.

Shakira y Piqué en 2011. (Foto: Gtres)

Una dolorosa ruptura tras más de 12 años juntos

Y si bien en 2017 ya comenzaron los primeros rumores de distanciamiento o ruptura, fue en 2022, y tras más de 12 años juntos, cuando anunciaron a través de un comunicado su ruptura definitiva. «Lamentamos confirmar que nos separamos. Por el bienestar de nuestros hijos, que son nuestra máxima prioridad, solicitamos respeto a nuestra privacidad. Gracias por su comprensión», compartían en sus respectivas cuentas de redes sociales. Sin embargo, y pese a que su principal intención era la de separar sus caminos en buenos términos, el boom mediático dio clase a todo tipo de especulaciones.

Shakira, embarazada de su primer hijo con Piqué en 2013. (Foto: Gtres)

De hecho, Shakira llegó a definirlo como una de las etapas más oscuras de su vida, puesto que coincidió con el caso por fraude fiscal por el que fue juzgada en España, junto con los problemas de salud de su padre. «Ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil. Tengo paparazi acampando frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa», se sinceraba al respecto la colombiana.

La venganza de Shakira

Y, pese a que no quiso entrar en detalles respecto a los motivos por los que terminó su relación, muchos comenzaron a apuntar a una tercera persona en discordia: Clara Chía, actual pareja del futbolista. Aunque lo más llamativo fue la forma en la que la cantante descubrió dicha infidelidad por parte de Piqué: gracias a una serie de imágenes captadas por el paparazzi Jordi Martin. Él consiguió captar el momento exacto en el que ambos se bajaban de un coche, para posteriormente mostrarle las instantáneas a Shakira, que se quedó completamente destrozada.

Shakira y Piqué junto a sus dos hijos. (Foto: Gtres)

El contraataque no se hizo esperar, y es que la de Baranquilla optó por crear junto al productor argentino Bizarrap uno de los himnos de venganza más coreados de todos los tiempos: la Sesión nº 53, en la que no se cortó a la hora de lanzar indirectas y críticas a su ex. Y no fue hasta meses después, cuando Piqué se animó a romper el silencio al respecto. «La única manera de salir vivo de todo esto es no dar importancia a nada de lo que dicen por todas partes», aseguró. «La gente no sabe ni el 10% por ciento de lo que pasó realmente», concluía tajante.

Actualmente, ambos siguen con sus caminos por separado; Shakira en Miami, volcada en su carrera y en sus dos hijos, y Piqué habiendo rehecho su vida junto a Clara Chía.