El 2026 ha empezado fuerte para Kiko Jiménez y Sofía Suescun. Y es que, lejos de distanciarse del foco mediático, la pareja continúa haciendo frente a complicados momentos personales. El pasado fin de semana salió a la luz que el padre del nacido en Linares (Jaén) se encuentra detenido por un presunto intento de homicidio, y, ahora, el progenitor de la ganadora de Gran Hermano 16 ha dado señales de vida tras años de silencio. Así lo ha contado la propia influencer a través de sus redes sociales, donde ha confesado que había recibido una llamada por su parte que aún no ha sido capaz de asimilar.

«Acaba de pasarme algo que me ha dejado paralizada y en shock. He recibido una llamada dejándome un mensaje de voz en el buzón que es lo último que me esperaba para empezar este 2026. No sé ni cómo procesarlo. Necesito tiempo porque estoy flipando», comenzaba a decir a través de las historias de su perfil oficial de Instagram sin dar mayores detalles.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sofía Suescun (@sofiasuescun)

Como no podía ser de otra manera, los seguidores de Sofía se alarmaron y no pararon de preguntar a la creadora de contenido qué es lo que había ocurrido. Al ver el revuelo que se estaba formando, Suescun no dudó en compartir enseguida lo que realmente había pasado. «Ay, chicos, no quiero alarmar a nadie porque no ha sido nada grave», explicaba, haciendo hincapié en que únicamente le había impactado esta situación a la que no esperaba enfrentarse.

Historia de Sofía Suescun en Instagram. (Foto: RRSS)

«Lo que ha pasado es que esta mañana me ha llamado mi padre, con el cual no tengo relación desde hace muchísimos años. No lo he cogido porque el número no lo tenía guardado, pero al rato ha dejado un mensaje de voz. Me ha revuelto un poco el estómago, pero no quiero que me afecte. Gracias por preocuparos», concluía, mostrando una captura de pantalla del mensaje de voz que le había dejado su padre en el contestador el 10 de enero a las 11:46 horas.

Por ahora se desconoce si finalmente Sofía ha decidido devolver la llamada a su padre o si, por el contrario, ha preferido ignorarla. Y es que no sería de extrañar que tomara esta última decisión si se tiene en cuenta la mala relación que siempre han mantenido y que la propia influencer ha compartido en varios platós de televisión.

Historia de Sofía Suescun en Instagram. (Foto: RRSS)

«Tengo grabados los momentos en los que me obligaban a ir a ver a mi padre […] Me recogía borracho en el coche y el plan era ir a otro bar a seguir poniéndose más borracho. Yo salía del bar y me tumbaba en un banco a esperar. A veces él salía del bar y se olvidaba de mí, se montaba en el coche y yo tenía que llamarle. Por eso he sido tan paciente en la vida», narró durante su curva de la vida en Gran Hermano VIP. Destacó que esa adicción era lo que le propiciaba ser agresivo y pegar a su madre, pero que, en su caso, nunca le había puesto una mano encima.

A pesar de todo, a día de hoy, tampoco mantiene ningún tipo de contacto con su madre, Maite Galdeano, por la relación tóxica que consideró que tenían. Sin embargo, es muy probable que este último movimiento de su ex pareja no le haya sentado del todo bien y que, en breve, se pronuncie al respecto, tal y como ha hecho hasta ahora públicamente sobre cada noticia que ha protagonizado su hija.