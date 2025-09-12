Sofía Suescun y Kiko Jiménez reaparecen paseando de la mano por Madrid, ajenos a la polémica

Sonrientes y agarrados de la mano. Así han reaparecido delante de las cámaras Sofía Suescun y Kiko Jiménez tras el vendaval mediático que han protagonizado en las últimas semanas. Y es que varios medios difundieron que la influencer había sido infiel al ex concursante de Supervivientes con Juan Faro, un conocido creador de contenido con el que habría tenido «citas secretas».

Se llegó a decir que la pareja se encontraba atravesando una gran crisis de la que muy probablemente terminarían cada uno por su lado. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Y es que continúan juntos y felices, tal y como se puede ver en las últimas imágenes que han trascendido de ambos. En ellas, Kiko y Sofía aparecen paseando por las calles de Madrid mientras no dejan de esbozar una gran sonrisa en sus respectivos rostros. No obstante, no han querido pronunciarse sobre ninguna de las preguntas que les lanzaban los reporteros, optando por un absoluto silencio en cuanto a la actual participación de Gloria Camila en Supervivientes All Stars o a la situación de su romance.

Sofía Suescun y Kiko Jiménez en Madrid. (Foto: Gtres)

Esta actitud es por la que han optado ambos desde el primer momento que salió a la luz que Sofía había sido presuntamente infiel a Kiko. De hecho, hasta ahora, no han prestado declaraciones ni se han pronunciado al respecto. El único movimiento que realizaron en medio del revuelo mediático que se había generado en torno a su relación fue poner tierra de por medio, disfrutando de un viaje de pareja a Tailandia que ellos mismos quisieron compartir en sus redes sociales. «Necesitaba este viaje. Es un respiro que te devuelve la calma y te regala nuevos paisajes», escribió Kiko. Días más tarde, los dos compartieron un video en el que aparecían corriendo y abrazándose en la orilla de una playa bajo la frase: «No son perfectos, pero junto son invencibles».

Las únicas palabras de Kiko Jiménez ante lo sucedido

Aunque no fue de su propia boca, Kiko Jiménez ya expresó cómo se sentía ante las informaciones de deslealtad que estaban circulando sobre su pareja. Lo hizo a través de un colaborador de Fiesta, a quien expresó que «estaba dolido y humillado», al mismo tiempo que había tachado de «oportunista» a Juan Faro. En ese momento, el programa mencionado se acercó hasta las inmediaciones de la casa del influencer para conocer su opinión al respecto, y este, lejos de pronunciarse en exceso, se mostró muy tajante.

«No creo que dijera eso […] Las vacaciones pueden estar sirviéndoles para sofocar todo lo que están viviendo», dijo por aquel entonces.