El mensaje de Sofía Suescun en su peor momento con Kiko Jiménez: "Una lección de vida"

Sofía Suescun y Kiko Jiménez están atravesando su peor momento, pero han decidido seguir luchando para dejar atrás los escándalos que han puesto en peligro su relación. La lista de problemas no deja de crecer: los ataques de Maite Galdeano, las acusaciones de Cristian Suescun, la aparición de Juan Faro y los rumores que circulan sobre Kiko. Sin embargo, la pareja parece haber encontrado la solución: se han marchado a Tailandia para conocer otra cultura y mantenerse lejos del foco mediático.

Sofía Suescun ha aprovechado el momento para mandar un mensaje que, teniendo en cuenta su situación, cobra un significado especial. Ha contratado una excursión y al terminar ha declarado: «No puede ser más encantadora nuestra guía turística. No sólo nos está enseñando Bangkok, también nos está dando una lección de vida con las costumbres y las creencias que tienen». Para sorpresa de todos, no se ha quedado ahí, sino que ha aprovechado para sacar partido de las lecciones que le ha dado la experta.

«Me quedo con que los problemas cuando ya no pueden resolverlos los dejan fluir. De ahí que no se enfaden y se toman la vida con mucha filosofía… cómo te sonríen. Es increíble». Estas palabras cobran una importancia especial si tenemos en cuenta la crisis televisiva, sentimental y familiar a la que se enfrentan Kiko Jiménez y Sofía Suescun.

El mensaje de Sofía Suescun. (Foto: Instagram)

La influencer lo tiene relativamente fácil porque no trabaja en televisión y no se verá en la obligación de dar explicaciones, pero su novio ejerce de colaborador en Telecinco y antes o después tendrá que ofrecer su versión de los hechos. Fuentes cercanas aseguran que baraja la posibilidad de denunciar a Cristian Suescun, quien le ha señalado por asuntos muy serios. Quizá, ese sea el motivo por el que ha decidido salir de España sin romper su silencio.

Antes de marcharse, Kiko usó sus redes sociales para decir: «Qué ganas de desconectar y reconectar con lugares como Tailandia. Es un viaje que me apetecía mucho hacerlo, pero más todavía si nos vamos con todo organizado y con un grupo de personas desconocido, pero con intereses parecidos». No obstante, se negó a pronunciarse sobre el conflicto que está viviendo con los Suescun.

‘Fiesta’ señala a Cristian Suescun

En mitad de este revuelo, el programa Fiesta ha realizado un reportaje sobre Cristian Suescun para arrojar algo de luz a la situación. Según el citado espacio, la situación económica de Cristian mejoró notablemente cuando empezó a colaborar con Telecinco, trabajo que consiguió gracias a su hermana Sofía. Sin embargo, ahora no tiene ningún proyecto en Mediaset y se ha centrado en crear contenido para una plataforma destinada al público adulto.

Cristian Suescun en un evento. (Foto: Gtres)

La tertuliana Amor Romeira ha hablado con él y este ha confesado que, sólo con la famosa «página azul», gana 3.000 euros al mes. Eso sin contar los ingresos que recibe cuando vende coches, que supuestamente es su principal sustento.

Mientras se despeja la incógnita, Kiko está saboreando su escapada a Tailandia, aunque ha tenido algún que otro susto: «Hoy ha sido una mañana un poco accidentada, hemos ido por la selva buscando playas secretas y han aparecido de repente dos perros, bastante agresivos, me han perseguido como para atacarme y me he tenido que subir a un árbol acojonado», contó en Instagram. «Finalmente, hemos podido llegar a la playa, increíble, aunque casi nos cuesta la vida», concluyó.