Óscar Arturo Fernández Calle es uno de los hombres del día. El candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Extremadura ha logrado un histórico en la región al obtener 11 escaños en las elecciones de este 21 de diciembre. Aunque su nombre sí era conocido por la Comunidad Autónoma que le vio nacer en 1976, gran parte de España se pregunta quién es él y, sobre todo, cuál es su vida personal, sus aficiones o las personas que forman parte de su día a día más allá de sus apoyos en el partido que representa.

Sus orígenes

A finales de los años setenta del siglo pasado llegó al mundo Óscar Fernández de la Calle. El político, que nació en Cáceres, conoce muy bien cada rincón de Extremadura y, sobre todo, de la provincia del norte, pues creció en el Valle del Jerte junto al resto de sus tres hermanos, una localidad conocida por su cerezo en flor y por exportar las mejores cerezas del país.

Sin embargo, el líder de Vox en la mencionada región también tiene su hogar en Casas del Castañar, un municipio de 538 habitantes y al que acude siempre que su agenda se lo permite.

Óscar Fernández Calle en la parte antigua de Cáceres. (Foto. Redes Sociales)

Al cumplir los 18, Fernández decidió quedarse en su tierra para estudiar su carrera universitaria, donde se formó en las aulas de la Facultad de Enfermería -ubicada en el Campus de Cáceres y situada a las afueras de la ciudad-. Sin embargo, y aunque su vocación es la sanidad -pues trabaja para una multinacional farmacéutica desde hace 25 años, aunque solicitó una excedencia para dedicarse a la vida pública-, realizó un Máster en Dirección Comercial y Marketing en el Instituto de Directivos de Empresa de Madrid, además de un curso de Dirección y Liderazgo en el MRC International Training.

Sus aficiones

Las redes sociales del político también han dado cuenta de sus aficiones. Más allá tauromaquia o la caza, unas pasiones que son compartidas por casi todos los miembros del partido al que pertenece, Fernández tiene una profunda convicción religiosa.

Es más, en su perfil social da cuenta que tiene una especial devoción por la Virgen de la Montaña, patrona de la ciudad de Cáceres. De hecho, en el universo 2.0 ha dejado constancia de que nunca se pierde la bajada de la Virgen a la Concatedral de Santa María -que se realiza una vez al año y que coincide con las vísperas del Día de la Madre-. Asimismo, tampoco se pierde la Semana Santa cacereña. De hecho, es habitual verle en procesiones de distintas localidades.

El político, que en redes sociales prefiere compartir más contenido personal que profesional, en ocasiones da pistas de su vida más allá de lo que ocurre en la sede de Vox de Extremadura. Sin embargo, también ha dejado claro cuáles son sus preferencias en el fútbol -del que es un gran aficionado- y es que, según muestra en su cuenta de Instagram, es defensor del CPC (Club Polideportivo Cacereño), del que celebra sus victorias en su perfil.

Finalmente, tal y como ha dado cuenta, siempre que puede acude a las fiestas de los pueblos de Extremadura, como las de Coria, que mezclan tauromaquia y tradición y que se celebran al final de cada verano.

Su familia, el gran pilar del político

De la misma manera que en redes ha contado parte de sus gustos personales, sí que trata de blindar al máximo su vida familiar, lo más importante de su día a día y, tal y como él mismo deslizó, «el pilar de toda su vida». Se conoce que el político está casado y que es padre de dos hijos adolescentes -que estudiaron en un colegio público-, y los cuales residen en un barrio próximo a la estación de tren. De hecho, en la jornada de reflexión, acudió a ver a uno de ellos a un partido de fútbol: «Hoy toca disfrutar del fútbol, del equipo de mi hijo, toca disfrutar con mis amigos, por supuesto, siempre con mi familia».