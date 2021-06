El día ha comenzado con el ingreso hospitalario de José Ortega Cano, que debía someterse a una operación de corazón. El diestro, llegaba a un hospital madrileño muy temprano, sobre las 8:30 de la mañana y acompañado de su mujer, Ana María Aldón. Pese a que él parecía tranquilo, la diseñadora no podía ocultar sus nervios pues, como desvelaba ella misma horas antes, se trataba de «un cateterismo para ver cómo está todo, no es una preocupación grande. Puede que haya alguna cosita que modificar o puede que no la haya».

Las primeras noticias no han llegado hasta horas después, cuando se han acercado hasta el hospital algunos familiares. Por supuesto, no ha faltado su hija Gloria Camila, que ha llegado por la tarde, prácticamente a la carrera y sin hacer declaraciones ante los medios. Eso sí, la joven ha querido mandar un mensaje tranquilizador y ha desvelado que su padre se encuentra bien tras la operación.

Se han mostrado un poco más habladores los hermanos del torero, Conchi y Paco Ortega Cano, quienes además eran los primeros en visitarlo. «Somos una familia muy unida», decía muy emocionada Conchi antes de entrar en el hospital. «Lo único que tengo son mis hermanos y mis hijos. Por ellos mato», añadía sin poder contener las lágrimas de la emoción. Horas después, confirmaba Paco a los medios que todo había ido bien y que ya estaban «tranquilos total». José no pudo verles pues «estaba todavía dormido», pero la gran noticia era que la operación había tenido un buen resultado.

Por su parte, Conchi ratificaba con alivio que había salido «todo muy bien, está muy espabilado y muy bien». Sin duda, grandes noticias pues su hermana cree que «a lo mejor mañana le dan el alta». Sobre la operación, ha contado que «le han puesto un stent y ya está. Él ha dicho que le da mucha alegría de vernos. Nosotros estamos muy unidos todos».

«Le realizaron un TAC coronario con contraste y el resultado de la prueba no es muy favorable», explicaba Ana María unos días antes en 'Viva la vida'. «Nos han dado el resultado esta semana. Se ha encontrado algo y hay que intervenir», decía sin poder disimular su intranquilidad. «Pensaba que esto era consecuencia del covid, pero en el TAC se vio la obstrucción y tenían que cambiar los stents», contó por su parte Paloma García-Pelayo, recordando que el diestro pasó la enfermedad a comienzos de año. Sin duda, son grandes noticias para la familia, que llevaba un tiempo preocupada por la salud del diestro. Hace unas semanas, su mujer desvelaba a Look en exclusiva que no pudo ser vacunado frente al coronavirus por una incompatibilidad medicamentosa. Este mismo fin de semana, Aldón se desahogaba en 'Viva la vida', pues las últimas pruebas a las que se sometió su marido no fueron demasiado buenas.

Ahora tan solo queda esperar, pues todo apunta a que José Ortega Cano tan solo tendrá que permanecer unos días en el hospital. Tras recibir el alta, podrá irse a casa a disfrutar de los suyos, que seguro están deseando darle una gran bienvenida, contentos y felices de que la operación de corazón haya salido bien.