Han salido nuevos detalles sobre la reveladora entrevista que concedieron el príncipe Harry y Meghan Markle a Oprah Winfrey. Ha pasado más de un mes y medio y la veterana presentadora ha confesado qué aspectos le sorprendieron de la distendida conversación que se emitió en la televisión americana. Según ha recogido ‘Daily Mail’, ha explicado que no tenía ni idea de lo que iban a hablar los protagonistas durante la distendida charla al igual que ha confesado que tampoco sabía que “tendrían el impacto que han tenido y que siguen teniendo”. Además, ha asegurado que la intención de dar a conocer su versión no era otra que la de que tanto Harry como Meghan pudieran contar sus propias vivencias de una forma que “les permitiera ser lo más sinceros posible”.

Sin duda, la confesión que más impactó de Meghan a la periodista fue cuando explicó que cuando estaba embarazada de Archie, algunos miembros de la Familia Real británica -cuya identidad no revelaron-, hicieron comentarios sobre cómo de oscura iba a ser la piel del pequeño. El hecho de que abordara ese delicado asunto fue uno de los puntos que más sorprendió a la propia Oprah, tal y como ha explicado ella misma durante el lanzamiento del canal de Nancy O’Dell. La periodista ha reconocido que cuando escuchó ese testimonio a la duquesa de Sussex pensó, “¿Qué? ¿Vas a llegar hasta ahí?”.

La comunicadora ha indicado que le sorprendió lo abiertos y comunicativos que estuvieron Harry y Meghan a lo largo de toda la entrevista en la que se mostraron relajados y de lo más cercanos. Winfrey ha reconocido que el éxito de la emisión no se debe a que ella hiciera buenas preguntas, sino que sus amigos «respondieran de la forma en que lo hicieron” durante las cerca de cuatro horas que estuvieron grabando en el jardín de Gayle King. Además, ha añadido que una de las claves de la repercusión de dicho encuentro ha sido que no hubiese filtraciones previas. «Cuando terminamos de hacer la entrevista le dije al equipo que todos sabíamos la importancia de lo que se había dicho y que esperaba que no compartieran nada de lo que había sucedido. Nadie lo hizo», ha relatado.

El reencuentro del príncipe Harry con la Familia Real británica

El pasado 9 de abril falleció el duque de Edimburgo, motivo por el cual el príncipe Harry tuvo que coger el primer avión y volar a Reino Unido para reunirse con su familia. La gran ausente al entierro del marido de la reina Isabel II fue Meghan Markle, quien no pudo asistir debido a su avanzado estado de gestación. Durante el sepelio se pudo ver cómo los hijos de la princesa Diana intercabiaron alguna que otra palabra pese a que su primo, Peter Philips tuvo que ponerse en medio de los dos mientras realizaron la marcha hasta llegar a la capilla de San Jorge, donde se celebró la misa en recuerdo a Felipe de Edimburgo.