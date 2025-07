Cristina Medina es una de las actrices que más ha hecho reír a los cinéfilos. Su papel en La que se avecina ha arrancado carcajadas en numerosas ocasiones a los telespectadores durante su etapa en la serie emitida por Mediaset. Sin embargo, en 2021, la intérprete reapareció en redes para anunciar que padecía cáncer de mama: «Hola a todos, quiero informaros de algo que es circunstancial en mi vida y es que estoy luchando contra un cáncer de mama. Lo que quiero, sobre todo, es aprovechar esta oportunidad para explicar un par de cosas que solo lo pueden entender los que lo están pasando y los que los acompañan. Tengo la fortuna de sentirme muy querida, pero no son suficientes las ayudas que da el Estado».

Además, la compañera de reparto de José Luis Gil explicó con todo lujo de detalles el tratamiento, así como su costoso coste que, afortunadamente, pudo asegurarle una mejor calidad de vida entonces: «Son muchísimos los efectos secundarios que se padecen, no solamente la calvicie. El cuerpo, el insomnio, el vaivén emocional, esto es un carrusel, todo… Hay muchas cosas donde una se tiene que buscar la vida. Todo es lo mismo, dinero y dinero. Yo tengo la fortuna de tener unos ahorros y no padezco nada a la hora de, pero hay muchísima gente que estos recursos no los tiene. Entonces, no solo me gustaría que el Gobierno hiciera poco a poco acopio de esto porque hay muchas maneras de combatir esto que no se investigan. No tengáis pudor en regalar un turbante. Entiendo que hay cosas que tienen una carga emocional muy fuerte, pero que no os dé pudor».

Por ello mismo, y en pleno proceso de recuperación, decidió involucrarse de alguna manera con el resto de pacientes oncológicos. Fue por ello que hace solo unas semanas lanzó OncoloMeeting, una app de apoyo para personas que atraviesan su misma dolencia.

¿Qué es OncoloMeeting?

Cuatro años después de recibir su diagnóstico, Cristina Medina presentó en Madrid esta aplicación cuya finalidad es poner en contacto a pacientes con la misma enfermedad que ella padeció. Este proyecto no lo ha hecho en solitario, si no que ha contado con la colaboración de la Fundación Oncolomeeting junto a Fundación Hiberus. «El cáncer no sólo golpea el cuerpo. Ataca también la soledad, la identidad, el ánimo y muchas veces, la esperanza. Esta app nace para que ningún paciente vuelva a sentirse solo ante lo que viene», dijo la actriz de La que se avecina en la presentación.

Lo que busca esta herramienta es fomentar precisamente el acompañamiento y el apoyo entre personas que han sufrido el cáncer. Y no solo ellos. También los acompañantes de los mismos, que son una pieza clave durante los tratamientos y que requieren de información.

Esta aplicación, sin embargo, no es gratuita si no que tiene un coste de 4,99 euros que irán destinados a asociaciones oncológicas que promueven la investigación. Esta app salió al mercado el pasado 21 de junio, una fecha muy especial para Medina, pues ese mismo día, hace 4 años, recibió el diagnóstico.