Irene Gil, hija del actor José Luis Gil, despeja los rumores sobre el bajón de salud de su padre

El pasado 4 de noviembre del año 2021, José Luis Gil sufrió un ictus isquémico que le obligó a retirarse del mundo del espectáculo y centrarse en su readaptación. Desde entonces, muchos han sido los que se han interesado por la evolución de la salud del actor. Pero en esta última ocasión han surgido unas informaciones que han molestado a su círculo más íntimo. Esta misma semana circulaba por las redes sociales la noticia de que el artista había empeorado notablemente y que tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital de Madrid. Algo que su hija, Irene Gil, desmintió categóricamente y con tono enfadado.

«No está ingresado y su situación sigue igual que la última vez que hablamos. Sigue en casa, rodeado de cariño y disfrutando de la compañía familiar. No entiendo que surjan rumores tan dramáticos y que no se compruebe si son verdaderos antes de publicarlos. Ese tipo de noticias causan mucho daño», ha verbalizado molesta en conversaciones con un medio nacional.

José Luis Gil junto a su nieta. (Foto: Instagram)

Desde que sufriera el susto de salud mencionado, su entorno se ha volcado absolutamente con él y todos reman en la misma dirección para lograr su pronta recuperación. En cuanto se le detectó el problema, fue hospitalizado y continúa a día de hoy realizando labores de rehabilitación. Un proceso que los miembros más allegados de su familia han confirmado que será prolongado y que le llevará bastante tiempo hasta repararse por completo.

José Luis Gil junto a varios miembros de su familia. (Foto: Instagram)

Además, a la información que se rumoreaba en redes sociales, se le añadía que el ingreso hospitalario habría llegado en una fecha complicada, ya que se habría producido durante el aniversario del actor. Una cuestión rotundamente falsa que Irene ha puntualizado en una conversación mantenida con el diario La Razón. «Su cumpleaños no ha sido ahora, será el 9 de diciembre», ha señalado.

José Luis Gil junto a varios miembros de su familia. (Foto: Instagram)

La trayectoria de José Luis Gil

José Luis Gil es un conocido actor español que ha protagonizado diferentes series que generaciones y generaciones atesoran en su memoria. A lo largo de su larga y exitosa vida laboral, ha formado parte del teatro y de la televisión. Se hizo muy famoso por sus papeles protagonistas en Aquí no hay quien viva y en La que se avecina, donde encarnaba el personaje de Juan Cuesta, que presumía de ser presidente de la comunidad y de Enrique Pastor, concejal de juventud y tiempo libre en el Ayuntamiento, respectivamente.

José Luis Gil junto a sus compañeros de ‘La que se avecina’. (Foto: Instagram)

Incluso ha asumido algunos proyectos en los que se ha encargado de hacer doblaje de actores internacionales. Uno de sus habituales era el estadounidense Tim Allen, a quien puso voz en español en las películas de Toy Story o Un chapuzas en casa. También participó en la locución de otros largometrajes como Buscando a Nemo o Tarzán, doblando a sus protagonistas.