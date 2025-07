Jonathan, Judith y Sarah: así ha quedado la herencia de Isak Andic siete meses después de su muerte

La muerte de Isak Andic el pasado 14 de diciembre conmocionaba al mundo de la moda, y es que el empresario perdía la vida de la manera más trágica, al caer por un acantilado a más de 150 metros de altura mientras hacía senderismo por las montañas de Montserrat, en la zona de Collbató (Barcelona). De hecho, iba acompañado por su hijo mayor, Jonathan Andic, quien presenciaba el extraño accidente que a día de hoy se sigue investigando. Sin embargo, ya las indagaciones realizadas por los Mossos d’Esquadra apuntaban desde un primer momento a un desafortunado accidente. Pero, mientras tanto, parece que sus tres hijos: Jonathan, Judith y Sarah, ya han abierto el testamento que reparte un patrimonio valorado en unos 8.000 millones de euros. Y es que Andic era uno de los hombres más ricos de España, conocido por ser dueño de Mango y por haber invertido en diversos inmuebles, además de tener activos repartidos por todo el mundo.

Isak Andic. (Foto: Gtres)

Tal y como se ha dado a conocer, fue aproximadamente hace un mes y medio cuando se procedió a la apertura del documento, aunque su familia decidió no comunicarlo oficialmente. Así, parece que Andic lo dejó todo muy bien ordenado antes de su partida; tanto a nivel empresarial como personal. ¿Cómo se reparte entonces su inmensa fortuna? Fuentes cercanas a la familia aseguran que Andic habría dejado un 31,66% de su exitosa empresa (Mango) a cada uno de sus tres hijos. Es decir, que entre los tres controlan un 95%. Mientras que el 5% restante, lo había entregado en vida a Toni Ruiz, director general de la sociedad y único accionista ajeno a la compañía.

El comentado reparto de la herencia de Isak Andic

Del mismo modo, Jonathan, Judith y Sara se habrían encargado de reorganizar la estructura de la empresa, quedando de la siguiente manera: Jonathan, como director de la línea masculina Mango Man, miembro del consejo de administración de la empresa y ahora también presidente de Punta Na Holding. Mientras que, por su parte, Judith ocuparía el cargo de vocal y apoderada de la sociedad, y Sarah Andic, la pequeña de los tres hermanos, pasaría a ser presidenta de Punta Na Sa. Últimas voluntades sobre las que Mango todavía no se ha pronunciado, aunque no parece haber sorpresas con el reparto. También Estefanía Knuth, pareja de Endic, habría salido beneficiada, ya que le pertenecerían dos legados que no se han especificado.

Isak Andic y Zenaida Bufill, en el Circo del Sol en 2012. (Foto: Gtres)

En cuanto a la vida personal de los implicados, se mantienen de lo más discretos, aunque en este tiempo hemos podido conocer ciertos detalles sobre sus lazos familiares. Por ejemplo, Judith y Sarah Andic (39 y 37 años), se mantenían (en cierto modo) al margen del negocio de su padre. Y aunque sí formaban parte de Mango, no tenían tanta relevancia como su hermano, Jonathan, que si estaba profundamente implicado y ha seguido de cerca los pasos de Isak. El gran misterio giraría en torno a la existencia de un cuarto hijo de Andic, cuyo nombre es Henry y que también aparecía en la esquela. Una auténtica sorpresa para aquellos que no formaban parte del círculo más íntimo del empresario, aunque rápidamente se encargaban de aclarar que no se trataba de un hijo biológico, sino de su ahijado.