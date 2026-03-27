El nuevo problema que podría poner patas arriba la boda de Makoke: "Tengo que adelgazar un poco"

Makoke y Gonzalo tenían previsto darse el «sí, quiero» el 12 de septiembre de 2025. Sin embargo, la pareja se vio obligada a cancelar el enlace debido al revés de salud que atravesaba Marina Romero, la nuera de la televisiva. Aunque todavía no ha trascendido la nueva fecha en la que se subirán al altar— siendo muchos los que apuestan por el próximo verano—, el futuro matrimonio ya se ha puesto manos a la obra para reorganizar su boda y, lejos de estar siendo tarea fácil, la madre de Anita Matamoros ha confesado que se está enfrentando a un inesperado problema. Y es que está teniendo dificultades con las medidas del vestido de novia.

«Ya tengo los tres vestidos. No voy a contar detalles, porque ese es el mayor secreto. Pero hay de todo, porque como son tres, es uno de cada clase», comenzaba a decir durante su presencia en el evento infantil Sin fronteras en Madrid. Añadía que había tenido mucho tiempo para organizarlo todo y que los preparativos iban según lo planificado, pero que, sin embargo, tenía un problema que tenía que resolver en los próximos meses. «Todo lo voy a mantener igual. Lo que tengo es que adelgazar un poco, porque las medidas me las cogí recién llegada de Supervivientes y ahora no estoy tan flaca. Pero bueno, adelgazaré», contaba.

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Por otro lado, desvelaba que su hijo, Javier Tudela, ejercería de padrino durante la ceremonia, así como también señalaba que Marina, su nuera, «estaba mucho mejor». Una noticia que tiene a toda la familia muy feliz y que permitirá que, en esta ocasión, sí que salga adelante la boda en el día fijado.

Como no podía ser de otra manera, aprovechando su intervención con los medios, los reporteros también quisieron preguntarle por el juicio aplazado, que tuvo lugar el pasado 18 de marzo, en el que junto a su ex pareja, Kiko Matamoros, está acusada de un supuesto delito de alzamiento y ocultación de bienes. Un tema del que Makoke ha preferido mantenerse discreta. «Estoy bien. Está todo tranquilo. Y esperando la nueva fecha y ya está. Todo bien. No os puedo decir más. Yo de ese tema, hasta que no pueda, no voy a hablar de nada. Confío en la justicia y estoy muy tranquila», decía, destacando que en cuanto pudiera hablar, contaría todo sin problema.

Makoke en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Por otro lado, tampoco tuvo reparo en hablar sobre el segundo embarazo de Alejandra Rubio. «Me parece maravilloso. Un niño siempre es un motivo de alegría. De hecho, yo le mandé un mensaje de enhorabuena a los tres, a Alejandro abuelo, a Terelu y a Alejandra», desvelaba.