Roberta Ruiu: así es la ‘suplente’ de Mar Flores en el corazón de Elías Sacal

Si algo caracterizaba la relación de Mar Flores y Elías Sacal, eran las constantes idas y venidas protagonizadas por la pareja. Desde que comenzaron su romance en 2016, el empresario y la exmodelo han permanecido en el ojo del huracán en más de una ocasión, y aunque durante años supieron anteponerse a los baches que se encontraban en su camino, finalmente parecen haber roto de manera definitiva.

Aunque ambos acudieron durante el pasado mes de febrero a ARCO en compañía de algunos amigos, todo apunta a que en las últimas semanas optaron por poner punto final a su historia de amor y de manera definitiva. Prueba de ello son las últimas imágenes compartidas por el multimillonario en sus redes sociales, en las que parece haber dado pistoletazo de salida a la temporada estival en muy buena e inesperada compañía.

Con motivo de la llegada del verano, Elías ya surca las aguas de la Costa Azul francesa y la Riviera italiana a bordo de su lujoso yate, aunque no lo hace solo. En las fotografías de su Instagram aparece también junto a él Roberta Ruiu. Esta es nada más y nada menos que una bella romana de 41 años, separada y con dos hijos. Además, en su pasado fue cantante y miembro del grupo de pop Lollipop, aunque siempre ha optado por mantenerse en un segundo plano mediático pese a su popularidad con el único objetivo de resguardar su vida privada. No obstante, el momento tan feliz en el que parece encontrarse ha hecho que no quiera seguir escondiendo la ilusión que siente por Sacal, razón por la que ambos han publicado tres instantáneas en las que posan en la terraza del hotel Splendido Mare, uno de los más espectaculares de Portofino y que cuenta con vistas directas a la playa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Roberta Ruiu (@robertaruiu)

A juzgar por la aparente complicidad de Roberta y Elías, todo apunta a que su romance va viento en popa, y que en esta ocasión, poco tiene que hacer Mar Flores al respecto. Aunque en diversas ocasiones hubieran decidido darse una nueva oportunidad, ahora el empresario luce un brillo en su rostro con el que deja entrever que podría haber encontrado a uno de los grandes amores de su vida, aunque aún no se ha pronunciado sobre este tema.

En la cuerda floja

Podría decirse que en febrero fue cuando Elías Sacal y Mar Flores protagonizaron la que sería una de sus últimas apariciones públicas. Con la feria ARCO 2022 de Madrid, la entonces pareja se desplazó hasta la capital para intentar pasar desapercibida y acudir a la cita en compañía de amigos. Pero ni de esa manera consiguieron que el foco mediático dejara de apuntarles, siendo la exmodelo quien hablaba frente a los medios de comunicación para aclarar que “habían venido en un grupo de amigos” y que no tenía intención alguna de hablar sobre el empresario. Unas tajantes palabras con las que demostraba que su romance no pasaba por su mejor momento, algo que ya quedaba claro cuando, durante el pasado mes de noviembre, Sálvame sacaba a la luz unas supuestas conversaciones en las que la madrileña pedía a un paparazzi que pillara al heredero mexicano junto a otra mujer en unas imágenes en las que saliera lo más “feo y gordo” posible.