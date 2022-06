Aunque Telma Ortíz, la hermana de la reina Letizia, siempre ha sido muy hermética con su vida privada, el pasado mes de junio, la prensa sacó a la luz que estaba embarazada por segunda vez, el primer hijo que ha tenido en común con su actual pareja, Robert Gavin Bonnar. Finalmente, el 20 de agosto de 2021, Telma y el irlandés dieron la bienvenida a la pequeña de la casa y, desde ese momento, nada más se ha sabido de ella.

Ahora, a punto de cumplir su primer añito de vida, se ha descubierto el nombre que la pareja eligió para el bebé. Tal y como ha comunicado El Debate, la pequeña se llama Erin, que es la palabra anglosajona de Eire, Irlanda en galéico. Un nombre con mucho significado, pues se trata de un sentido homenaje a la tierra natal del abogado, que nació y estudió en Belfast. Además, se trata de un nombre femenino y masculino, y -por el momento- no tiene festividad en el calendario. Cuando la nueva sobrina de la Reina llegó al mundo, todos los medios de comunicación hicieron lo posible por descubrir su nombre. No obstante, ninguno lo consiguió pues, tal y como apuntó Jaleos, el nombre de la pequeña fue elevado por la familia a la categoría de secreto de estado, siendo muy pocas personas las que lo sabían y existiendo una orden expresa de no filtrarlo bajo ningún concepto.

A pesar de que pocos son los detalles que se han podido conocer de Telma, se sabe que su relación con su actual pareja comenzó en 2018, formalizando su historia de amor en los Premios Princesa de Asturias un año después. La pareja vive actualmente en un chalet ubicado en El Soto de La Moraleja, una casa valorada en un millón de euros donde también conviven con los otros hijos de él, Cathal Robert Gerard Bonnar Corr y Flori Jean Elizabeth Bonnar Corr, fruto de su relación con Sharon Corr. Su vida en la capital es tan discreta que no solo no se conocía el nombre de la pequeña, sino que apenas han trascendido datos sobre los gustos o aficiones de ellos dos.

Fue la hermana de la Reina quien dio visibilidad a esta relación al acudir al concierto de Carla Bruni en el festival de música de Pedralbes junto a un misterioso acompañante. Al parecer, el hombre que le había devuelto la ilusión ya formaba parte de su vida años atrás, aunque de forma muy diferente. Tal y como relató Egos, el irlandés y su mujer, Sharon Corr, vivían en Andorra y formaban parte del grupo de amigos de Telma, que de vez en cuando subía hasta su casa con su hija Amanda y compartían vacaciones junto a ellos. Tal era la amistad que, cuando Sharon Corr -por aquel entonces mujer de Robert-, viajaba a Madrid, era la tía de Leonor quien se encargaba de las hijas de su amiga. Y, finalmente, el roce hizo el cariño. Los rumores sobre una presunta relación amorosa entre Robert y Telma se confirmaron cuando el abogado fue visto saliendo de la casa de ella y se terminaron de confirmar oficialmente cuando aparecieron juntos en los Premios Princesa de Asturias. Allí, los novios posaron en una foto familiar con algunos de los premiados, la hermana y las sobrinas reales. Tras esto, la hermana de la Reina dejó claro que su corazón estaba ocupado de nuevo.