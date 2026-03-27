El motivo por el que Víctor de Aldama ha soprendido con su presencia en un evento VIP solidario

Como marca la tradición, este jueves, 26 de marzo, la finca madrileña de La Masía de José Luis se ha vestido con sus mejores galas para convertirse en el escenario de la XI edición de la cena solidaria de Infancia Sin Fronteras. La cita consiguió reunir a más de 300 invitados, entre los que se encontraba una larga lista de rostros conocidos, con Arantxa de Benito como madrina del evento, Gloria Camila y su novio Álvaro García, Makoke, Rosario Mohedano, Mónica Pont, Carmen Morales, José Manuel Parada, Norma Duval o Marlene Mourrearu, entre muchos otros. Aunque la llegada que sin duda acaparó todas las miradas de los presentes fue la de Víctor Aldama.

El empresario figuraba entre los invitados, pero lo cierto es que los medios de comunicación no se hicieron excesivo eco al respecto, por lo que su llegada fue toda una sorpresa. Además, no es habitual que se deje ver en eventos sociales de esta índole, algo que hizo que la expectación de los asistentes fuera aun mayor. Este cambio de actitud podría interpretarse como un intento de redefinir su imagen pública, convirtiéndose en un nuevo personaje social y mostrando un perfil completamente distinto por el que durante años acaparó tantos titulares. Y es que cabe recordar que su nombre comenzó a ser sonado y conocido en la vía pública por su implicación en distintos casos de corrupción, lo que ha contribuido a que se genere una percepción pública de él marcada por la polémica.

Víctor Aldama en la XI edición de la cena solidaria de Infancia Sin Fronteras. (Foto: Gtres)

Aunque no ofreció ningún tipo de declaración a la prensa, Aldama no tuvo problema en posar en el photocall del evento, tanto solo como con su acompañante, su amigo Ramón Bermejo. Además, tal y como se puede ver en las imágenes trascendidas, disfrutó del acto hablando animadamente con varios invitados y tomando relajadamente una copa de vino.

Así fue la cena solidaria de Infancia Sin Fronteras

La velada solidaria de este año se ha realizado para recaudar fondos y fortalecer un proyecto educativo en la comunidad rural de Kabobi, en la región de Maradi, Níger. El beneficio obtenido se destinará a mejorar las condiciones educativas de 296 niños y niñas de esta comunidad africana, dotándoles de material escolar, instalando un pozo de agua potable con sistema fotovoltaico, construyendo letrinas dignas y realizando acciones para promover la igualdad de género.

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La gala fue presentada por Beatriz Jarrín y Goyo González y, aunque contó con la presencia de multitud de rostros conocidos como invitados, tal y como se detalla en líneas más arriba, lo cierto es que no pasó desapercibida la ausencia de Colate Vallejo-Nágera, quien siempre suele acudir a este evento anual. Por otro lado, la velada también contó con actuaciones musicales en directo de la mano de Esther Arroyo, Juan Peña y María Luna, así como también hubo una subasta benéfica con piezas y experiencias únicas.