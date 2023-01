Fue el pasado 10 de octubre cuando Ana Rosa Quintana volvió a coger las riendas de su programa, casi un año después de que la periodista tuviera que abandonar los platós debido a un cáncer de mama. Ahora, completamente recuperada y con una sonrisa de oreja a oreja, la presentadora del espacio de Telecinco ha recibido un mensaje en directo que no le ha podido hacer más ilusión.

El equipo de El programa de Ana Rosa se ha desplazado hasta Miranda de Ebro para entrevistar a una de las vecinas del presunto autor de los envíos de cartas bombas a España que ahora se ha jubilado. Lo que la presentadora no se podía llegar a imaginar es que Elisa, la entrevistada, alabase su trabajo y el de toda la cadena en pleno directo. «Buenos días, encantada de saludarte, porque te sigo desde que estabas en el programa Veredicto, hace muchos años», ha comenzado diciendo. Unas palabras que han sacado una sonrisa a la periodista, que se alegra de que se reconozca su trayectoria profesional en la pequeña pantalla.

Pero no todo ha quedado ahí. Elisa, tras finalizar su testimonio, ha querido hablar con ella y decirle lo que piensa sobre su trabajo al frente del programa. «Oye, Ana Rosa, te voy a decir una cosa. Te quiero muchísimo, estás espléndida con el pelo corto, más que con la melena. Tenía muchas ganas de poder hablar contigo», ha dicho completamente ilusionada. Además, la vecina de Miranda de Ebro ha recordado cómo la periodista siempre mencionaba a su madre, a su tía Isa y a su hijo mayor. Pero los halagos no solo han ido dirigidos a la conductora del espacio, sino también a Joaquín Prat, que ha hecho una excelente labor durante la ausencia de Ana Rosa.

«También tengo que decirte que el gran Joaquín Prat es encantador, es un gran profesional. Todos los días, cuando tú has estado ausente, terminaba su programa y decía: ‘Hasta mañana. Anita, un beso’. Esa era la despedida diaria del gran Joaquín Jr», ha continuado diciendo, mientras la presentadora la escuchaba con una amplia sonrisa, orgullosa de los compañeros que la acompañan en esta andadura profesional. Asimismo, Elisa no ha querido restarle importancia a otro de los rostros más conocidos de la cadena: «Y luego también, y ya termino, Jorge Javier Vázquez me cae muy bien porque yo soy adicta a Telecinco, y algunas veces le he oído decir: ‘yo empecé con Ana Rosa y fue para mí una gran maestra’».

Tras esto, Ana Rosa no ha dudado en contestarle, dándole las gracias por sus palabras y deshaciéndose en halagos hacia sus compañeros de profesión: «Es que es verdad Elisa, nos queremos mucho desde hace muchos años. Oye, que Joaquín hoy viene más tarde porque tiene sus obligaciones de padre, porque es un magnífico padre. Elisa, te mando un beso muy fuerte. Eres una mujer de muy buen gusto».

Para finalizar, la entrevistada ha querido completar su intervención con unas agradables palabras para la cadena de Fuencarral en general. «Sois una cadena, como les he dicho a estos chicos maravillosos que tengo aquí, los periodistas, que sois una cadena con mucho señorío, muy formal, os podéis equivocar en alguna cosa, pero vosotros tenéis esa categoría. Las noticias que dais son auténticas», ha sentenciado. «Es el mejor piropo que nos puedes dar», ha respondido Ana Rosa, eternamente agradecida por su intervención.