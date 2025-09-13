El misterioso mensaje de Kiko Rivera en la red tras su ruptura con Irene Rosales

Kiko Rivera está atravesando, previsiblemente, una de las etapas con mayor incertidumbre de su vida adulta. Hace dos miércoles, la revista Semana anunciaba la separación sentimental del DJ y su mujer, Irene Rosales. Un dato que los propios protagonistas confirmaron a través de las redes sociales a los pocos minutos. Después de esto, Rivera ha tratado de profesionalizar su perfil de Instagram, ha borrado todas las publicaciones anteriores y ha comenzado de cero. Algo que podría catalogarse como toda una declaración de intenciones que refleja su nueva etapa vital.

Mediante el mismo medio, el primogénito de la tonadillera no ha dejado de enviar mensajes filosóficos que vislumbran cómo se encuentra tras la ruptura de su matrimonio, rompiendo así con su intención de usar la plataforma mencionada para temas laborales. El pasado fin de semana colgó algunas reflexiones, pero la frase que ha colgado hoy, 13 de septiembre, ha supuesto toda una alarma para su comunidad de seguidores. «Es hora de matar a todos esos fantasmas que tengo», ha deslizado sin dar más explicaciones. Algo que ha dado pie a las especulaciones.

Durante toda su vida, Kiko Rivera ha atravesado momentos de luces y sombras. Unas circunstancias motivadas por sus adicciones, que derivaron en problemas económicos y que han sido, según apuntan muchas informaciones, uno de los motivos que han hecho mella en la relación a lo largo de los años. ¿Serán esos los fantasmas a los que Kiko se refiere en su declaración, a los que ahora tendrá que hacer frente sin la compañía de Irene Rosales?

Los proyectos laborales de Kiko Rivera e Irene Rosales

A pesar de la complicada situación que atraviesan tanto Kiko como Irene, ambos están tratando de continuar su rutina con normalidad. Tanto es así que hace escasos días y con motivo del primer día de colegio de las menores que tienen en común, la pareja acudió como la familia que son, unidos, acompañando a Ana y Carlota para que ellas no se vean afectadas por la decisión de sus padres. También han mantenido reuniones en el interior del que fuera el domicilio conyugal. De igual manera, han seguido con sus compromisos profesionales. Irene Rosales está muy comprometida con su trabajo como creadora de contenido en redes sociales y Kiko está centrado en su música.

Hace escasas horas, el DJ ha sido captado por las cámaras de la agencia Gtres en el aeropuerto de Sevilla cuando se disponía a coger un avión para trasladarse a Lugo y protagonizar uno de los bolos de su agenda. Esta misma noche, el hijo del siempre recordado Paquirri ofrecerá una sesión en directo en una discoteca de la ciudad gallega citada.

En ese momento, ha sido preguntado por la reciente reaparición al lado de su ya ex pareja junto a las niñas nacidas fruto de su idilio. Una reagrupación familiar que ha calificado de «normal», dejando entrever que será una imagen habitual, ya que mantienen la cordialidad por el bien de las descendientes.