El estreno de Supervivientes All Stars 2 arrancó con fuerza, y como era de esperar, no podía faltar ese toque de «salseo» que tanto gusta a los seguidores del reality. La protagonista indiscutible del primer momentazo fue Miri Pérez-Cabrero, ex concursante de MasterChef y una de las caras más recientes de Supervivientes 2024. Apenas aterrizada en Honduras, la influencer se enfrentó en directo a Jorge Javier Vázquez, quien no dudó en ponerla contra las cuerdas con la pregunta que flotaba en el aire desde hace semanas: ¿qué hay de cierto en los rumores que la relacionan sentimentalmente con Froilán de Marichalar, hijo de la infanta Elena y sobrino del Rey Felipe VI?

El origen de estas especulaciones se remonta al pasado verano, cuando la joven fue fotografiada en Ibiza junto a Froilán. En las instantáneas, publicadas en una conocida revista, se les podía ver en la playa y en otros momentos distendidos: él sonriente, en actitud cariñosa, y ella con el pelo mojado y una camiseta naranja. Escenas aparentemente inocentes que, sin embargo, bastaron para desatar titulares sobre un posible romance. Ahora, con el regreso de Miri a la televisión en esta edición especial de Supervivientes, el tema ha vuelto a salir a la luz con más fuerza que nunca.

Fiel a su estilo desenfadado y con ese humor irónico que la caracteriza, Miri respondió a las preguntas del presentador con una sonrisa. «¿Tengo que llamarte alteza?», le lanzó Jorge Javier, a lo que ella contestó sin titubear: «Tú me puedes llamar como quieras. Si todo lo que dice la prensa fuera verdad, yo ahora mismo estaría casada y con tres hijos». La respuesta arrancó risas entre el público y marcó el tono de lo que sería una conversación llena de dobles sentidos y bromas cómplices. Pero lejos de esquivar el tema, Miri continuó alimentando la curiosidad de la audiencia cuando Jorge Javier le preguntó si creía que Froilán se animaría a visitarla en Honduras. Ella, divertida, replicó: «Yo creo que mejor que se lo preguntes tú, quizá si se lo dices tú, viene». Con esta frase, lejos de zanjar los rumores, consiguió mantener el misterio y añadir un punto de expectación al estreno del reality.

El momento más comentado llegó cuando el presentador la animó a mandar un saludo a su supuesta «suegra», la infanta Elena. Sin pensarlo demasiado, Miri se lanzó y dijo: «Si la Casa Real nos está viendo, le mando un saludo al rey, a la reina y a las infantas». Aunque aclaró que se trataba de una broma, sus palabras hicieron estallar las redes sociales, generando todo tipo de comentarios sobre la naturalidad con la que afronta estas situaciones.

Más allá de los rumores sobre Miri Pérez-Cabrero, Froilán de Marichalar ha vuelto a acaparar la atención mediática por su última salida en Ibiza. En las imágenes recientes se le ve disfrutando de la noche en actitud relajada y cercana con amigos, con los brazos en alto, entregado al ritmo de la música electrónica. Solo cuando las luces se encienden y la discoteca anuncia el final de la fiesta, el joven se retira, siempre manteniendo la compostura y la cordialidad con quienes le rodean.