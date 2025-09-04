Froilán de Marichalar, hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, vuelve a ocupar titulares tras ser visto disfrutando de la noche ibicenca en una discoteca de la isla. El joven acapara miradas pese a su intento de pasar desapercibido con un estilismo de incógnito: luce gorra negra y gafas de sol, un conjunto que no logra disimular completamente ante los asistentes y la atención de la prensa. Según recoge el programa Y ahora Sonsoles, durante la fiesta Froilán se deja ver con los brazos en alto, entregado al ritmo de la música electrónica, acompañado de varios amigos, en una actitud relajada y despreocupada que evidencia que disfruta de la noche sin restricciones. Solo cuando las luces se encienden y la discoteca anuncia el final de la fiesta, el joven se retira, siempre manteniendo la compostura y la cordialidad con quienes le rodean.

La estancia de Froilán en España responde a un motivo práctico: necesita actualizar su documentación antes de regresar a Abu Dabi, ciudad donde reside y desarrolla su actividad profesional desde hace varios años. Según la periodista Pilar Vidal, aunque el joven va a cambiar de domicilio dentro del país, mantiene su empleo, demostrando que sabe combinar con naturalidad responsabilidades laborales y momentos de ocio. En Abu Dabi, el sobrino del Rey Felipe VI participa en la organización de eventos de gran relevancia, como la COP28, la Cumbre del Clima de Naciones Unidas, lo que refleja a un Froilán capaz de equilibrar trabajo y diversión con madurez. Su labor está vinculada a su formación en Publicidad y Marketing, y se comenta que podría estar valorando la posibilidad de cursar estudios de posgrado para seguir potenciando su carrera profesional.

Froilán de Marichalar en Ibiza. (Foto: Antena 3)

Además de su faceta de ocio nocturno, Froilán ha protagonizado últimamente algunas imágenes que han despertado interés mediático. Recientemente fue fotografiado -también en Ibiza- en actitud cariñosa con Miri Pérez-Cabrero, influencer y ex concursante de realities como MasterChef y Supervivientes. La revista Semana publicó varias instantáneas en las que el hijo de la infanta Elena sonreía mientras abrazaba a Miri, que se mostraba con el pelo mojado y una camiseta naranja. Aunque no hubo confirmación de un romance, el gesto generó especulaciones sobre una posible relación más allá de la amistad. De hecho, desde el programa TardeAR de Telecinco algunos colaboradores sugirieron que podrían existir sentimientos entre ambos jóvenes más allá de lo estrictamente amistoso.

Históricamente, Froilán ha vivido su vida pública entre luces y sombras, combinando momentos de gran exposición mediática con periodos de discreción. Durante su adolescencia, protagonizó episodios polémicos que marcaron su imagen, desde accidentes con armas de fuego hasta el famoso incidente en una boda real que acaparó portadas y titulares. Con el tiempo, sus salidas nocturnas, escapadas a discotecas y presencia en eventos sociales han continuado generando atención, aunque siempre manteniendo un equilibrio que le permite seguir proyectando una imagen reconocible sin perder del todo el rumbo. Su traslado a Abu Dabi a principios de 2023 ha supuesto un auténtico respiro mediático: le ha dado la oportunidad de poner distancia entre él y la prensa, redefinir su papel dentro de la familia y mostrarse como un joven más maduro y responsable.

Froilán de Marichalar recorre España: de Marbella a Ibiza

Más allá de su reciente escapada a Ibiza, Froilán de Marichalar ha protagonizado un verano de lo más movido por diferentes rincones de España. A principios de julio, el hijo de la duquesa de Lugo fue visto en Marbella, disfrutando de un almuerzo en un popular chiringuito especializado en arroces, donde compartió un momento relajado antes de continuar su recorrido estival. Desde la Costa del Sol, se trasladó hasta Tarifa para asistir a la boda de Jorge Juste Jr. con la modelo Luana Castillo, un evento exclusivo que reunió a numerosos invitados del ámbito social y mediático.

Su itinerario veraniego también incluyó una parada en Asturias, donde el nieto del Rey Juan Carlos asistió al festival musical Aquasella, una cita que este 2025 congregó a más de 80.000 asistentes. El festival, celebrado del 14 al 17 de agosto, contó con actuaciones de renombrados DJs nacionales e internacionales especializados en música techno y electrónica, entre ellos Pepo, Rush y Brenda Serna, ofreciendo a Froilán la oportunidad de sumergirse en la vibrante escena musical del norte de España.