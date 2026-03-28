El nombre de Ariadna Vargas Llosa lleva sonando con fuerza desde hace unas semanas. El motivo, su participación en un conocido certamen de belleza internacional que le ha llevado a acaparar titulares por méritos propios y más allá del devenir de la popular saga familiar a la que pertenece. La nieta de Mario Vargas Llosa era una de las candidatas oficiales de la gran final del certamen Miss Perú USA 2026, celebrado el pasado 26 de marzo en el Utah State Capitol, un lugar emblemático de Salt Lake City.

Allí 21 bellas mujeres desplegaron todos sus encantos para triunfar en el evento que se erige como la antesala de la gran gala de Miss Universo. Finalmente, la nieta del Premio Nobel de Literatura, que participaba en nombre del estado de California, no pudo lograr su sueño de representar a su país ya que la corona fue para Milena Said, una joven de 29 años representante de Colorado que recibió la joya más ansiada de la noche de manos de Karla Bacigalupo, la reina del pasado año encargada de coronarla.

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Una fecha clave en la familia Vargas Llosa

Milena es actriz, empresaria de moda y profesional de la comunicación hija de padres peruanos con raíces croatas y árabes. Según los organizadores del concurso y diversos medios de comunicación, su belleza y personalidad conquistaron al jurado del concurso, quien decidió con sus votos convertirla en la representante de su país en el certamen de Miss Universo 2026.

Lejos de ser la ganadora una persona ajena a Ariadna Vargas Llosa, lo más curioso es que Milena y la nieta del célebre escritor son primas e hicieron gala de su excelente relación durante todo el tiempo que duró el certamen (posando juntas ante las cámaras y compartiendo sin reparos el vínculo familiar que las une). Jacobo Said, padre de Milena, es hermano de Josefina Said, madre de Ariadna y exmujer de Gonzalo Vargas Llosa, segundo hijo del escritor. Ambos, que tuvieron dos hijas en común durante su matrimonio, se separaron en el año 2007. Gonzalo, padre de la aspirante a Miss, fue muy popular en España debido al noviazgo que vivió con Genoveva Casanova hace ya 16 años.

Mario Vargas Llosa en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Esta coincidencia familiar en medio de la competencia se ha producido solo unas horas antes de un día clave para Ariadna y toda su familia. Este 28 de marzo de 2026, Mario Vargas Llosa habría cumplido 90 años y lo cierto es que un triunfo por parte de la nieta del literato habría sido una manera muy especial de recordarlo. Aunque no haya podido lograr su objetivo, el hecho de que su prima se haya hecho con el primer puesto de la competición ha llenado de alegría a toda la familia. Este no es el único aniversario cercano a la final de la nieta de Vargas Llosa. Dentro de escasos días, el próximo 13 de abril, se cumplirá el primer aniversario del fallecimiento de Mario en Lima, una fecha en la que todos los Vargas Llosa honrarán su recuerdo, como han venido haciéndolo hasta el momento.