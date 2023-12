Miguel Ángel Muñoz, de la mano de la ¿Ex? Novia de Dani Martín

Miguel Ángel Muñoz se ha convertido en protagonista de la crónica social de nuestro país por la que podría ser su nueva ilusión. El actor se dejó ver, el pasado fin de semana, en la edición Christmas del Festival Starlite que, considerado el mejor espectáculo boutique del mundo, ha dejado atrás, por tiempo limitado, la noche marbellí, para instalarse en el IFEMA de Madrid, ubicado en el distrito de Barajas, al nordeste de la ciudad, hasta el próximo día 20 de diciembre; con un ciclo de grandes conciertos con estrellas internacionales y nacionales del más alto nivel, como Ricky Martin, Manuel Turizo, Lola Índigo, Sebastián Yatra, o Sting, entre otros.

Fue a este último concierto, precisamente, al que asistió Muñoz en compañía, según ha adelantado este martes, Chic, de Libertad Digital; de María Partida, más conocida en redes sociales como Meriloves. «Fueron vistos cogidos de la mano en el recital del artista, y apartados de su grupo de amigos», entre los que destacaban los actores Adrián Lastra y Clara Chaín, o el modelo Juan Betancourt.

Miguel Ángel Muñoz en un evento en Sevilla / Gtres

Si bien Miguel Ángel Muñoz no quiso compartir nada sobre esa noche en sus redes sociales, María, que reúne a más de cien mil seguidores en Instagram, no pudo disimular la emoción y publicó varios vídeos de algunas de sus canciones favoritas de Gordon Matthew Thomas Sumner -su verdadero nombre-, quien se desempeñó inicialmente como bajista, y más tarde como cantante y voz líder, bajista y compositor del grupo musical The Police, formando luego su propia banda. No obstante, la influencer no hizo pública ninguna fotografía junto al intérprete de 100 días con la Tata o Tensión sexual no resuelta.

Sea como fuere, lo cierto es que al margen de que pueda existir o no una relación sentimental entre Miguel Ángel Muñoz y María, llama la atención que dicha complicidad entre los dos se produzca cuando, a ojos de la prensa del corazón, la empresaria mantiene un romance con Dani Martín, pues ninguno de los dos ha hecho pública su separación definitiva. El cantante y Meriloves, cabe recordar, oficializaron su noviazgo a finales de 2021 y, aunque existieron rumores de una ruptura entre la pareja hace unos meses, en mayo, Dani Martín, acudió a un evento de Cadena Dial y la marca de ropa de Sara Carbonero e Isabel Jiménez, Slowlove, y se deshizo en halagos hacía su novia. «Cómo no la voy a querer… Es más que mi chica. Hombre… es la mujer más importante de mi vida», afirmó, rotundo, Martín. «¡Qué declaración y lo que os acabo de dar ahora mismo! Mañana ponedlo por favor», añadió.

Dani Martín y Meriloves durante unas vacaciones / Gtres

María Partida tiene 35 años y es madre de una niña de cuatro. La empresaria estuvo casada con el futbolista gallego, Pedro Mosquera, desde 2018 y hasta 2020, y fruto de ese romance nació la pequeña. Aunque estudió la doble licenciatura de Derecho y Ciencias Empresariales, actualmente, María, está centrada en su trabajo como influencer, así como en el cuidado de su hija. Fueron María Pombo y su marido, Pablo Castellano, quienes presentaron a la influencer y a Dani Martín.