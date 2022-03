Menos de dos meses quedan para la cita americana más esperada de la temporada. Sí, se trata de la MET Gala que, tras dos años de pandemia, vuelve a recuperar su fecha original: el primer lunes de mayo. Las estrellas del mundo del espectáculo volverán a reunirse el próximo 2 de mayo para lucir sus mejores galas en el tan esperado festejo.

Esta nueva edición será la continuación de la celebración que tuvo lugar el pasado mes de septiembre acompañando a la exposición In America: An Anthology of Fashion, que repasa la historia de la moda estadounidense desde el siglo XVIII hasta la actualidad. El Museo de Arte Metropolitano de la Gran Manzana será testigo de esta nueva gala, que la presentarán nada más y nada menos que dos icónicas figuras de la alfombra roja: Blake Lively y Ryan Reynolds. Además, junto a estos estarán la actriz Regina King y el aclamado compositor Lin-Manuel Miranda. De igual forma, seguirán ocupando sus puestos de anfitriones honorarios Tom Ford –que es el director del Consejo de Diseñadores de Moda de EEUU-, Anna Wintour –jefa de Vogue-, y Adam Mosseri, director de Instagram que patrocina el evento.

Todo apunta a que la gala se celebrará por todo lo alto. Y no es para menos, pues el enfoque específico para este año ha sido Gilded Glamour, lo que se podría traducir en dorado o bañado en oro. Un dress code que hace referencia a los diseños que la gente adinerada lucía en los años 60 y 70 o, como ha explicado Vanessa Friedman, directora de moda de New York Times: “ir bien vestidos”. El dorado y la exuberancia serán los protagonistas y estarán representados a través de brillos, accesorios de lujo y perlas. Una temática que ha dado mucho de qué hablar, pues nada más conocerse, las redes sociales se han inundado de críticas hacia la vestimenta. Los fieles seguidores de la MET han calificado la temática como “insensible” teniendo en cuenta el panorama bélico de Ucrania. Creen que hablar de glamour dorado en tiempo de guerra es una falta de respeto. Y así lo han hecho saber a través de Twitter. “Glamour dorado en tiempos de guerra, déjenlos comer pastel” o “La óptica de ‘Gilded Glamour’ cuando estemos al borde de la guerra mundial va a ser deliciosa” han sido algunos de los comentarios.

La MET Gala, que se celebra religiosamente cada año, reúne a los rostros más importantes de la industria del espectáculo en una ceremonia donde la alfombra roja acapara todo el protagonismo. Las celebrities más cotizadas del mundo posan luciendo sus meditados looks, esperando la aprobación del público. Esto sucede en las emblemáticas escalinatas del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y, acto seguido, se celebra una cena y un baile en el mítico Templo de Dendur. Los invitados son únicamente elegidos por la directora editorial de Vogue en todo el mundo, Anna Wintour, quien, asimismo, organiza y preside la celebración. Para asistir, se requiere de una invitación personal e intransferible, además de disponer del dinero para pagar la mesa, que elevaría el precio a unos 240 mil dólares. No obstante, la entrada no resulta tan fácil, pues, aún con el dinero y la invitación reunidos, tu nombre pasa a formar parte de una lista de espera que, finalmente, se traslada a un Excel donde Wintour tiene la última palabra y decide quién entra y quién sale de la afamada gues list. Y es que, una vez que las puertas del museo se cierran, lo que queda dentro es pura imaginación para el espectador.