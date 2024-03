Mermeladas, menaje y libros de cocina: la apuesta de Meghan Markle para su nuevo negocio

La Familia Real británica atraviesa un momento muy complejo: el rey Carlos III está luchando contra el cáncer, la reina Camila se siente sobrepasada, la princesa Kate Middleton se ha sometido a una misteriosa operación y el Príncipe Guillermo tiene muchos frentes abiertos. En mitad del revuelo a visto la luz cuál es el nuevo proyecto de Meghan Marke, actual duquesa de Sussex: lanzar un negocio que se centra en el lifestyle, en el hogar y en la gastronomía. Cada vez se conocen más detalles sobre esta aventura empresarial.

La mujer del Príncipe Harry tenía su propio blog, un espacio titulado The Tig que empezó siendo una afición y acabó convirtiéndose en una fuente de ingresos muy atractiva. Durante uno de los capítulos del documental que grabó para Netflix explicó que tuvo que cerrar esta web para no tener problemas, pero le hubiera encantado no hacerlo. Por eso en cuanto ha encontrado una oportunidad ha vuelto a tomar las riendas y ha creado American Riviera Orchard.

Instagram de la empresa de Meghan Markle / Redes Sociales

Meghan Markle ha abierto un perfil de Instagram que ya acumula más de medio millón de seguidores y poco a poco van viendo la luz nuevos detalles sobre su empresa. American Riviera Orchard ha apostado por la cocina, así que la duquesa sacará a la venta: mermeladas, menaje y libros. Todo ello desde un punto de vista donde prima el estilo, el diseño y la exclusividad.

Los artículos que Meghan Markle venderá en su web

Meghan Marke y el príncipe Harry desaparecieron del Universo 2.0 en 2020, meses después de anunciar que iban a alejarse de la Familia Real británica. Por eso ha sorprendido tanto que la duquesa hay regresado a Instagram, pero lo ha hecho por un buen motivo: quiere promocionar su nueva web.

A través del vídeo que ha publicado se pueden intuir varios detalles, pero solo hace falta acudir la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) para tener más datos. Este organismo se encarga de otorgar patentes y registrar marcas en América y en él se refleja cuáles son los productos que quiere vender la nuera del rey Carlos III.

Meghan Markle sonriendo en una imagen de archivo / GTRES

American Riviera Orchard es una empresa que pondrá en circulación artículos relacionados con la cocina, por eso las imágenes que publicó Markle en instagram están grabadas entre fogones. Según la fuente mencionada anteriormente, en concreto habrá: “Cuchillos, tenedores, cucharas y otros cubiertos de mesa. Libros de cocina y recetarios impresos y descargables”.

Por si fuera poco, la empresa pondrá a disposición del público: “Juegos de café y de té, artículos para servir alimentos y bebidas, decantadores, bajoplatos, servilleteros, soportes para tarjetas que no son de metales preciosos, manteles, servilletas y manteles individuales de tela. También artículos de decoración para la mesa”.

Los planes de Meghan Markle con su empresa

Meghan Marke en los Juegos Invictus. / GTRES

La duquesa y su equipo han trazado un plan muy completo. En USPTO se deja claro que la intención es vender en pequeñas superficies, así como en plataformas digitales. El mundo Internet está muy presente en este proyecto, de hecho Meghan pondrá en circulación varios libros de recetas en formato electrónico.

Por si todo lo anterior fuera poco, también habrá: “Jaleas y mermeladas; conservas de frutas; aceites de cocina; y conservas variadas; productos para untar a base de verduras y legumbres; cremas para untar a base de nueces, ajo, sésamo y lácteos; y mantequillas de frutas y nueces”.

Sin duda, una tienda muy completa que ya ha conseguido algo realmente difícil: que Meghan Markle regrese a las redes.